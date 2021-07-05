YEM BiTKiSi EKiLiŞi YETERSiZ

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta 248 bin sığır, 2 bin manda, 305 bin 900 koyun, 54 bin keçi varlığına karşılık ekilebilen tarım alanlarından sadece yüzde 2.5’lik kesimine yem bitkisi ekilişi yapılıyor.Büyük ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde kaba yem olarak yonca, korunga, fiğ gibi kaliteli yem bitkilerinin önemli olduğu vurgulanarak, özellikle yüksek verimli kültür ırklarının kaba yem ihtiyacı mutlaka bu tür yem bitkileri ile karşılanması gerektiğinin altı çizildi. Yurt genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da yem bitkileri ekilişlerine yeterince önem verilmemesi nedeniyle büyük kayıpların yaşandığı, hayvanların hiçbir zaman genetik kapasitesi ölçüsünde verime ulaşamadığı bildirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Yozgat il genelinde yem bitkileri ekiliş oranı, tarla bitkileri içerisinde yüzde 3,15'lik küçük bir kısmını kapsıyor. Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 10'un üzerinde, çoğunlukla da yüzde 25'ler seviyesinde olduğuna vurgu yapıldı. Yozgat'ta hayvancılığının geliştirilmesi için yem bitkileri tarımına, çayır-mera kültürüne gereken önemin verilmesinin zorunlu olduğu hatırlatılarak, ‘’Uygun iklim ve toprak yapısına sahip olmasına rağmen yem bitkileri yetiştiriciliği yeterli düzeyde değildir. İlde değişik sebeplerle çayır-mera alanları yıpranmış, ot verimleri sınır düzeye gerilemiştir. Kaliteli kaba yem ihtiyacı için en önemli yol yem bitkileri üretiminin artırılmasıdır. Yem bitkileri üretimi, kapalı alan besiciliğini desteklenmesi amacıyla gereklidir’’ denildi.

PROJE UYGULAMASI

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, il genelinde geçen yıl mera tespit çalışmalarını yüzde 98'e ulaştırdı. 2005 yılında başlatılan mera ıslah çalışmasına 15 bin 266 dekarda başlanıldı, geçtiğimiz yılsonu itibariyle bu alan miktarı 104 bin 118 dekara çıkartıldı. Kısa ve Orta vadede Nadas alanlarının değerlendirilmesi projesi kapsamında mevcut 1 milyon 3 yüz bin dekar nadas alanını önümüzdeki 3 yıl içerisinde 1 milyon dekarın altına indirilmesini hedefleyen Tarım İl Müdürlüğü, bu sadeye Yozgat ekonomisine yıllık yaklaşık 50 milyon lira katkı sağlanacağını duyurdu. Yozgat tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tanju Özkaya, ‘’Hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında mevcut 170 bin 525 dekar olan yem bitkileri üretim alanının 200 bin dekara çıkarılmasını hedef edindik. Bu sayede Yozgat ekonomisine yıllık yaklaşık 27 milyon lira katkı sağlanacaktır. Meraların ıslahı projesi kapsamında uygulanan iki projeye ek olarak önümüzdeki 3 yıl içerisinde 20 mera ıslah projesi uygulamaya konulacaktır’’ dedi.

Özkaya, bitkisel üretimin geliştirilmesi projesi kapsamında hayvancılık için gerekli olan kaba yem açığının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla yüzde 100 hibe ile 16 ton yonca tohumu dağıtılarak, 13 ilçede 3 bin 950 dekar alanda ekim yapıldığını bildirdi. Özkaya, proje kapsamında bakanlık bütçesinden 900 bin lira ödenek tahsisi sağlandığını, 110 ton Macar fiğ tohumu temin edilerek, yaklaşık 11 bin dekar alanda ekiminin sağlandığını da ifade etti. Özkaya, ‘’Son yıllarda İlimizde yem bitkileri alanlarında gözle görünür bir artış olmuştur. İlimizde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin hemen hepsi yem bitkisi ekimi yapmaktadır. Yapılan ekimlerde kullanılan karışım yem bitkisi tohumluğunda Macar Fiği, Yem Bezelyesi, Yulaf ve Buğday bulunmaktadır. Bu şekilde karışımla ekim yapılması ile hem birim alandan alınan verim artmakta hem de üretilen yemin besin ve protein değerleri artması ile birlikte hayvancılıkta verimi artırmaktadır’’ ifadelerini kullandı. •Seyfi Çelikkaya•