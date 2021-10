YEM BiTKiSi EKiLiŞi ARTTI

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, yerli ve milli üretimi artırmak amacıyla Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 7 çeşit yerli patates tohumuyla ekilen patatesin hasadı bugün düzenlenecek ‘Tarla Günü’ etkinliği ile gerçekleştirilecek. Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Yozgat’ın Boğazlayan ilçesinde buTürkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden Yozgat’ta artan canlı hayvan varlığının ihtiyacı olan kaba yemin karşılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar olumlu sonuçlar vermeye başladı. Canlık büyükbaş hayvan varlığının 260 bin, küçükbaş hayvan varlığının 415 bine yükseldiği Yozgat’ta, kaba yem açığının kapatılmasına yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından da destek verildi. Verilen Mali desteklerle tesis edilen besi çiftlikleriyle birlikte büyükbaş hayvan varlığı 260 binin üzerine çıkan Yozgat'ta artan yem bitkisi talebi de yem bitkileri ekiliş alanları genişletilerek karşılandığı aktarıldı. Tarım İl Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan ‘Bitkisel üretimin geliştirilmesi’ projesi kapsamında, hayvancılık için gerekli olan kaba yem açığının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla yüzde 100 hibe ile 16 ton yonca tohumu dağıtılarak, 13 ilçede 3 bin 950 dekar alanda ekim yapıldı. Proje kapsamında bakanlık bütçesinden 900 bin lira ödenek tahsisi sağlandı. 110 ton Macar fiğ tohumu temin edilerek, yaklaşık 11 bin dekar alana ekildi.

TKDK tarafından verilen mali destek ile bu yıl Yozgat’ta silaj üretimi yıllık 42 bin tona ulaştı. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, geçtiğimiz yıl içerisinde kurulan Ilısu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından hazırlanan proje kapsamında verilen mali destek ile araç parkının güçlendirildiğini bildirdi. Türker, hibe desteğinden yararlanan kooperatif içerisinde Mısır Biçerdöverinin de bulunduğunu, yeni makine ekipmanlar ile bölgede tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin ivme kazandığını vurguladı. Türker, yatırım tutarı 3 milyon 621 bin lira proje bedeline karşılık kooperatife 2 milyon 352 bin 625 lira hibe desteği verildiğini aktardı, ‘’Kooperatif, 2020 yılı sonunda Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerinde üretim yapan çiftçiler ile sözleşmeli mısır silajı üretimi konusunda anlaştı. Sözleşmeli üretim yapacak çiftçiler için tohum ve gübre desteği de veren kooperatif, hasat zamanında üretilen ürünü kendi mısır biçerdöverleri hasat ederek tarladan alarak paketledi ve satışa sundu’’ dedi.

Türker, kooperatife ait bu yıl içerisinde sadece 6 bin dönümü bulan bir silaj ekimi gerçekleştirildiğini hatırlatarak, kooperatifin sözleşmeli mısır silajı üretiminin 42 bin tonu bulduğunu bildirdi. Türker, ‘’Üretim yapan çiftçilerimiz bir sorun olmadan ürünlerini yetiştirdi ve ürünlerini kooperatife satarak ilk elden pazarlama imkanına kavuştu. Artık Yozgat ilinden diğer illere büyük çaplı yem bitkilerinin satışının gerçekleştiğini görmekteyiz. Yapılan modern tesisler ve hibeler sayesinde Yozgat’ta yem bitkileri üretiminin önümüzdeki yıllarda daha da büyük miktarlarda artmasını bekliyoruz’’ diye konuştu.

ÜRETİM ARTTI

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Türker, kırsal alanda bir örgütlenme çeşidi olan kooperatiflerin yörenin ve bölgenin girişimcilik kültürüne büyük katkılar sağladığını kaydetti, kooperatifler sayesinde sermaye birleşimi ile daha büyük çaplı işlerin yapılabildiğinin altını çizdi. Türker, ‘’Birlikten kuvvet doğar atasözümüzün burada doğru olduğunu kooperatiflerimizde görmekteyiz. Son yıllarda devletimiz bütün kanallardan kooperatiflerimize destek vermekte ve geliştirmektedir. TKDK olarak bizde kooperatiflerimizin yaptıkları yatırıma ve projelerine hibe desteği veriyoruz. Bu gibi kooperatiflerin sayısının çoğalarak artmasını istiyoruz. Son 10 yıl içerisinde TKDK’nın verdiği destekler ile modern hayvancılık tesislerinin sayısı 150’yi geçmiş bulunmaktadır. Her zaman söylediğimiz gibi süt hayvancılığı ve besi hayvancılığı bölgedeki tarımı ve tarım çeşitliliğini geliştirmektedir. Son yıllara bakacak olursak Yozgat ilinde süt üretiminde, et üretiminde ve yem bitkileri üretiminde büyük artışlar yaşandığını görebiliriz. Vatandaşlarımızı proje yapmaya davet ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

gün saat 14.00’da, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü birlikte gerçekleştirilecek olan tarla günü etkinliğine çiftçiler davet edildi. Yozgat’ta yerli patates çeşitlerinin çiftçiler tarafından tanınması, üretimi yapılması konusunda Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde, ‘Niğşah, Onaran, Saruhan, Nam, Leventbey, Muratbey ve Nahita’ isimli yerli patates tohumları, Boğazlıyan ilçesinde belirlenen 6 dönümlük alanda toprakla buluşturuldu. Geçen sene 6 bin 400 dekarlık bir alana patates ekimi yapıldığı, bu yıl ise ekim alanının genişletildiği aktarıldı. Gerçekleştirilecek hasat sonrasında, ekimi yapılan 7 yerli çeşitten Yozgat iklimine, toprak yapısına uygun olan çeşitler belirlenip, çiftçilere tavsiye edilecek.