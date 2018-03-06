Yem bitkisi deneme ekimi

Geçen yıl ilk kez deneme ekimi yapılan, ‘İtalyan Çimi’ veya ‘Sütotu’ olarak adlandırılan bitkisinin ekimini yaygınlaştırmak amacıyla 2018 üretim sezonu için yazlık ekimleri yapıldı. Geçen yıl yapılan ekilişten istenilen sonucun alındığı, kışlık deneme ekimleri ile 2017 yılının Ekim - Kasım aylarında da ekim yapıldığı hatırlatıldı. Bu yılda ekiliş ve üretimini yaygınlaştırmak amacıyla, Merkez Dayılı ve Fakıbeyli köyleri ile Boğazlıyan Yenipazar ve Şefaatli Çaydoğan köylerinde toplam 18 dekar alanda demonstrasyon ekimleri gerçekleştirildi. Yazlık ve kışlık olarak ekilen İtalyan çimi deneme ve demonstrasyonlarının, üretim sezonu boyunca takibi yapılarak, sonuçların çiftçilere iletileceği kaydedildi.