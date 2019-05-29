Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
86778
ALTIN
248.124
DOLAR
6.0264
STERLİN
7.6328
EURO
6.7280

Yem bitkisi çeşitlendiriliyor

YOZGAT’ta son yıllarda verilen teşviklerle varlığı artan besi hayvanlarına kaliteli, ucuz, protein oranı yüksek yem verilebilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bir taraftan yem bitkisinde çeşitliliği artırmaya çalışırken, diğer taratanda toprak işlemesiz tarım uygulamasını yaygınlaştırıyor.

Yem bitkisi çeşitlendiriliyor

YOZGAT’ta son yıllarda verilen teşviklerle varlığı artan besi hayvanlarına kaliteli, ucuz, protein oranı yüksek yem verilebilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bir taraftan yem bitkisinde çeşitliliği artırmaya çalışırken, diğer taratanda toprak işlemesiz tarım uygulamasını yaygınlaştırıyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
8 Okunma
Yem bitkisi çeşitlendiriliyor

Şefaatli İlçesinin Akcami köyünde toprak işlemeden gerçekleştirilen deneme amaçlı Macar Fiğinde yeşil ot hasadı yapıldı. Önder çiftçi Ali İhsan Gülhan ile uygulanan demonstrasyonun hasadına Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personelleri ile çiftçiler katıldı. Tarım Müdürü Özdemir, hasattan önce tarla ve üründe incelemelerde bulundu, son yıllarda yapılan uygulamalarla yaygınlaştırmaya çalışılan çevreyi, toprağı korumayı esas alan, maliyetleri azaltan Toprak İşlemesiz Tarımla ilgili çiftçileri bilgilendirdi. Özdemir, “Toprak İşlemesiz Tarım Sistemlerinin İlimizde yaygınlaştırılması için çiftçilerimize uygulamalı olarak göstermek amacıyla 2014 yılından bu yana demonstrasyon çalışmaları yürütmekteyiz. Toprak işlemesiz tarım toprağı herhangi bir toprak işleme aleti ile toprak işleme yapmadan ekip biçmek, tarımsal faaliyete devam etmektir. Toprak işlemesiz tarım yapıldığında toprağın tabii yapısı bozulmamakta ve her şey doğal ortamına bırakılmakta, böylece toprakta mikroorganizma faaliyetleri ve toprağın su tutma kabiliyeti artmaktadır. Ayrıca toprak yüzeyi anız ve bitki artıkları ile kaplı olduğundan dolayı erozyon en az seviyeye inmektedir’’ dedi.

Tarım Müdürü Özdemir, Toprak İşlemesiz Tarım uygulamasının, çiftçi açısından da girdi, zaman ve işgücünden tasarruf sağlayarak, daha karlı üretim yapmasına imkân sağlayan bir sistem olduğuna dikkat çekti. Özdemir, bu sayede anız yakmanın önüne geçilerek, işgücü, zaman, yakıt, toprak canlıları, toprak suyu, yapısı, besin maddeleri gibi unsurların da korunma ile birlikte yakıtta tasarruf yapılacağını bildirdi. Özdemir, ‘’Dereme amaçlı ekimde yol üzerindeki araziyi seçmemizdeki amacımız, çiftçilerimiz gelip geçerken uygulamamızı görmeleri, kendi arazilerinde de uygulamalarıdır. Bu arazide toprak işlemesiz tarıma 2017 yılında başlamıştık. Üç yıldır bu araziye toprak işlemesi yapmadan ekim ve üretim yapıyoruz. Toprak işlemesiz olarak üretim yapılan bu tarladaki ürün hemen yanındaki toprağı işleyerek üretim yapılan arazilerden daha iyi görünmektedir. Alınan verim miktarları ise toprak işlemeli tarımla alınan verimlerden daha fazladır. Çiftçimiz bu arazide hiçbir toprak işlemesi yapmadan ekmesinden dolayı bir girdi tasarrufu sağladı. Bu nedenle tüm çiftçilerimize Toprak İşlemesiz tarım sistemini öneriyoruz. Arazilerini boş bırakmasınlar. Toprak işlemesi yapmadan hem girdi tasarrufu sağlayacaklar hem çevreyi koruyacaklar hem de arazileri boş kalmayacak her yıl ürün alacaklardır” diye konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ZARARLI ALARMI!
ZARARLI ALARMI!
30 Haziran Son!
30 Haziran Son!
Kurban alacaklara programlı kolaylık
Kurban alacaklara programlı kolaylık
Toprağa hayat verecek
Toprağa hayat verecek
Bitkileri tanıdılar
Bitkileri tanıdılar
Çilek fideleri toprakla buluştu
Çilek fideleri toprakla buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim