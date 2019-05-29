Yem bitkisi çeşitlendiriliyor

Şefaatli İlçesinin Akcami köyünde toprak işlemeden gerçekleştirilen deneme amaçlı Macar Fiğinde yeşil ot hasadı yapıldı. Önder çiftçi Ali İhsan Gülhan ile uygulanan demonstrasyonun hasadına Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personelleri ile çiftçiler katıldı. Tarım Müdürü Özdemir, hasattan önce tarla ve üründe incelemelerde bulundu, son yıllarda yapılan uygulamalarla yaygınlaştırmaya çalışılan çevreyi, toprağı korumayı esas alan, maliyetleri azaltan Toprak İşlemesiz Tarımla ilgili çiftçileri bilgilendirdi. Özdemir, “Toprak İşlemesiz Tarım Sistemlerinin İlimizde yaygınlaştırılması için çiftçilerimize uygulamalı olarak göstermek amacıyla 2014 yılından bu yana demonstrasyon çalışmaları yürütmekteyiz. Toprak işlemesiz tarım toprağı herhangi bir toprak işleme aleti ile toprak işleme yapmadan ekip biçmek, tarımsal faaliyete devam etmektir. Toprak işlemesiz tarım yapıldığında toprağın tabii yapısı bozulmamakta ve her şey doğal ortamına bırakılmakta, böylece toprakta mikroorganizma faaliyetleri ve toprağın su tutma kabiliyeti artmaktadır. Ayrıca toprak yüzeyi anız ve bitki artıkları ile kaplı olduğundan dolayı erozyon en az seviyeye inmektedir’’ dedi.



Tarım Müdürü Özdemir, Toprak İşlemesiz Tarım uygulamasının, çiftçi açısından da girdi, zaman ve işgücünden tasarruf sağlayarak, daha karlı üretim yapmasına imkân sağlayan bir sistem olduğuna dikkat çekti. Özdemir, bu sayede anız yakmanın önüne geçilerek, işgücü, zaman, yakıt, toprak canlıları, toprak suyu, yapısı, besin maddeleri gibi unsurların da korunma ile birlikte yakıtta tasarruf yapılacağını bildirdi. Özdemir, ‘’Dereme amaçlı ekimde yol üzerindeki araziyi seçmemizdeki amacımız, çiftçilerimiz gelip geçerken uygulamamızı görmeleri, kendi arazilerinde de uygulamalarıdır. Bu arazide toprak işlemesiz tarıma 2017 yılında başlamıştık. Üç yıldır bu araziye toprak işlemesi yapmadan ekim ve üretim yapıyoruz. Toprak işlemesiz olarak üretim yapılan bu tarladaki ürün hemen yanındaki toprağı işleyerek üretim yapılan arazilerden daha iyi görünmektedir. Alınan verim miktarları ise toprak işlemeli tarımla alınan verimlerden daha fazladır. Çiftçimiz bu arazide hiçbir toprak işlemesi yapmadan ekmesinden dolayı bir girdi tasarrufu sağladı. Bu nedenle tüm çiftçilerimize Toprak İşlemesiz tarım sistemini öneriyoruz. Arazilerini boş bırakmasınlar. Toprak işlemesi yapmadan hem girdi tasarrufu sağlayacaklar hem çevreyi koruyacaklar hem de arazileri boş kalmayacak her yıl ürün alacaklardır” diye konuştu.

