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Yem bitkisi biçimi yapıldı

TÜRKİYE’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden Yozgat’ta yem bitkisi ekimlerinde daha fazla ot verimi alınabilmesi, karışım yem bitkisi ekimini çiftçilere uygulamalı olarak göstermek amacıyla geçen yıl sonbaharda Boğazlıyan Yenipazar Beldesi ile Şefaatli Akcami köylerinde deneme amaçlı ekimi yapılan karışık yem bitkisi biçimlerine başlandı.

Yem bitkisi biçimi yapıldı

TÜRKİYE’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden Yozgat’ta yem bitkisi ekimlerinde daha fazla ot verimi alınabilmesi, karışım yem bitkisi ekimini çiftçilere uygulamalı olarak göstermek amacıyla geçen yıl sonbaharda Boğazlıyan Yenipazar Beldesi ile Şefaatli Akcami köylerinde deneme amaçlı ekimi yapılan karışık yem bitkisi biçimlerine başlandı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Yem bitkisi biçimi yapıldı

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Boğazlıyan Yenipazar Beldesinde Mustafa Özer isimli çiftçi ile birlikte ekimi yapılan Karışık Yem Bitkisi biçimi gerçekleştirildi. İçerisinde Yem Bezelyesi, Macar Fiği, Yulaf, Buğday ve sonradan katma çavdarın bulunduğu yem bitkisinin hayvanlar için önemli olduğu belirtildi. Özelikle taban arazilerde verimin yüksek olduğuna dikkat çekilerek, sulanan alanlarda ise çok daha iyi verim alınabildiği, yağmur yağmaması nedeniyle biraz küçük kalan biçimi yapılan yem bitkisinin sonucunun her şeye rağmen iyi olduğu kaydedildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, çiftçinin gelir seviyesinin yükseltilmesinde, hayvancılığın geliştirilmesi, verimin artırılması için yem bitkileri ekimiyle üretiminin artırılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Özdemir, ‘’Son yıllarda İlimizde yem bitkileri alanlarında gözle görünür bir artış olmuştur. İlimizde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin hemen hepsi yem bitkisi ekimi yapmaktadır. Buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinden oluşan karışım yem bitkisi ekimi, hayvancılıkta artan girdi maliyetlerinin daha aza indirilmesi, ekilen bu yem bitkilerinden birim alandan alınan veriminin yükseltmesi açısından önemli bir alternatiftir. Yapılan ekimlerde kullanılan karışım yem bitkisi tohumluğunda Macar Fiği, Yem Bezelyesi, Yulaf ve Buğday bulunmaktadır. Bu şekilde karışımla ekim yapılması ile hem birim alandan alınan verim artmakta hem de üretilen yemin besin ve protein değerleri artması ile birlikte hayvancılıkta verimi artırmaktadır’’ dedi.

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