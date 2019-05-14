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YATIRIMIN ADI TKDK

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, toplam 60 milyon Euro, yani yaklaşık 400 milyon liralık hibeyi üreticiye ulaştırmak için IPARD-II 6. Başvuru Çağrı İlanına çıktı.

YATIRIMIN ADI TKDK

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, toplam 60 milyon Euro, yani yaklaşık 400 milyon liralık hibeyi üreticiye ulaştırmak için IPARD-II 6. Başvuru Çağrı İlanına çıktı.

14 Mayıs 2019 Salı 00:00
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YATIRIMIN ADI TKDK

Yozgat’ta IPARD programını uygulayıp, hibelerin yatırımca aktarılmasını sağlayan TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü, bugüne kadar Yozgat’ta 370 Milyon tutarında yatırım yapılmasına katkı verdi, yaklaşık bin kişinin istihdamı sağlandı. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, kırsaldaki yatırımları arttırmak, üretime katkı sağlamak, istihdama destek olmak için yeni bir başvuru çağrı ilanına çıktıklarını söyledi. Türker, ‘’Bugüne kadar birçok alanda hibe destekleriyle Yozgat’ta kırsal nüfusun kalkınmasına destek olduk. Bu desteklerle yeni besi çiftlikleri, süt üretim çiftlikleri, süt toplama merkezleri, kesimhaneler, et işleme tesisleri,  kanatlı üretim çiftlikleri, arı yetiştiricilikleri, mantar üretim tesisleri, yöresel ürün üretim tesisleri, zanaatkarlık tesisleri,  kırsal turizm tesisleri, güneş enerjisi santralleri kuruldu ve çiftlik faaliyetleri geliştirildi. Yüzlerce proje desteklendi ve hayata geçti. Daha fazla sayıda projenin hayata geçmesini ve kalkınmaya katkı yapmasını istiyoruz’’ dedi.
KIRSALA YATIRIM
Yozgat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Türker, Yozgat’ın coğrafi konumu, yapısı nedeniyle tarım ve hayvancılığın merkezi olduğunu, bunun için tarım ve hayvancılık yatırımlarına destek olmaya devam ettiklerini, kırsal kalkınmanın gerçek manada sağlanabilmesi için kırsal nüfusun yaşam standartlarını yükseltmeye çalıştıklarını aktardı. Türker, Kırsal kalkınma kavramının ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda bir bütünlük oluşturduğuna da vurgu yaparak, kurumun 8 Mayıs 2019 tarihinde ‘Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden’ çağrıya çıktığını söyledi. Türker, ‘’Bu tedbir altında birçok yapılabilecek iş ve yatırım kalemi bulunmaktadır. Bunlar, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki, arıcılık, arı ürünlerinin üretimi, arı ürünlerini işlenmesi ve pazarlanması, sera, fide-fidan, mantar, misel, çiçek, çiçek soğanı,  kırsal turizm, yenilenebilir enerji, zanaatkârlık ve katma değerli ürünler, su ürünleri yetiştiriciliği ve makine parkları olarak sıralanabilir’’ diye konuştu.
HİBE DESTEK VERİLİYOR
Koordinatör Türker, başvuru sahiplerinin istemesi halinde kuruma gelerek veya telefon ile bilgi alabileceklerini, projelerin her aşamasında gerekli desteği sağlamaya hazır olduklarını kayded-tti. Türker, ‘’Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbirinin toplam bütçesi 60 milyon Avrodur. Yatırımda kullandırılacak olan hibe oranı Yozgat’ta yüzde 65 olarak uygulanmaktadır. Yatırımın yüzde 65’ini hibe desteği, diğer yüzde 35’ini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Hibe desteğinin geri ödemesi yoktur. 100 bin liralık bir yatırımın 65 bin lirası kurumumuz tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca inşaat işlerinde ve makine ekipman alımlarında KDV, ÖTV, Gelir vergisi ve diğer vergilerden de muaf tutulmaktadır. Bir yatırımın alt limiti 5 bin Euro, üst sınırı ise 500 bin Euro’dur. Başvuru sahibi istediği büyüklükte ve bütçede bir yatırım gerçekleştirebilir’’ ifadelerini kullandı.
 

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