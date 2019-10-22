Yağlık Ayçiçeği, çiftçiyi mutlu etti

Türkiye’nin önemli hububat ambarı konumundaki Yozgat bölgesinde ürün deseninde önemli yere sahip yağlık ayçiçeği, ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor. Farklı nedenlere bağlı olarak son üç yıllık süreçte ekim alanları daralmasına karşın, bu yıl dekardan alınan verimin önceki yıllardan daha fazla olduğu bildirildi. Yozgat’ta 2016 yılında 15 bin 101 dekarda yağlık ayçiçeği ekimi yapılırken, dekardan 135 kilo olmak üzere toplam 2 bin 32 ton verimin alındığı kaydedildi. 2017 yılında ekim alanı 13 bin 414 dekara gerilerken, dekardan 152 kilo olmak üzere toplamda 2 bin 36 ton ürün elde edildi. Geçen yıl ekim alanı 12 bin 711 dekara geriledi. Dekardan 148 kilo olmak üzere toplamda bin 887 ton ürün alındı. Bu yıl ekim alanı biraz daha geriledi. Toplamda 10 bin 211 dekara yağlık ayçiçeği ekimi yapıldı. Dekardan ilk etapta 155 kilo verim alınarak, son yıllardaki ortalamanın üzerine çıktı. Bu yıl yağlık ayçiçeği rekoltesinin bin 585 ton civarında olması bekleniyor.