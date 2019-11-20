Yağış yok, çiftçi tedirgin

Yeterli yağışın önümüzdeki günlerde de gelmemesi halinde ciddi anlamda verim ve rekoltede de sıkıntılar yaşanabileceği vurgulandı. 6 milyon 150 bin dekar tarım alandan 4 milyon 619 bin dekar alanın ekilip biçildiği Yozgat İl genelinde 3 milyon dekar alanda hububat tarımı yapılıyor. Türkiye’de en fazla tahıl ürününün yetiştirildiği iller arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta yaklaşık 4 aydır yeterli yağışın düşmediği, kuraklığın da tarım sektörünü olumsuz yönde etkileyeceğinin altı çizildi. Yozgat’ta buğday, arpa ekiminin yapıldığı, son 4 aydır bölgeye tek bir damla yağışın düşmediğine dikkat çekildi. Bu nedenle gerek toprak hazırlığı, gerekse ekim için ciddi anlamda tedirginlik yaşadıklarını kaydeden çiftçiler, önümüzdeki günlerde de şu an için ciddi bir yağışın gözükmemesinin endişesini yaşadıklarını altını çizdiler.

