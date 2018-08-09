Veterinerler uyardı

Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, veteriner kontrolü dışında yetiştirilen, sevki yapılan, satışa sunulan ve kesilen hayvanların insan sağlığı açısından büyük risk taşıdığına dikkat çekti.

Bu tür hayvanların bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının yayılma riskini artırdığını, bu hayvanlardan elde edilen etlerin insanlar için ciddi risk oluşturduğunu aktaran Başkan Anteplioğlu,

“İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 61’i hayvan kökenlidir. Bunun yanında, insan sağlığı açısından gıdaların ortaya koyduğu riskin de yüzde 90’ı hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanmaktadır” dedi.

Hayvan ve hayvansal ürünlerden gelebilecek tehlikelerin azaltılması veya ortadan kaldırılması açısından, kesilen hayvanın sağlıklı olması önemli olduğunu vurgulayan Anteplioğlu,

“Diğer önemli bir husus da; kurban derilerinin gerektiği şekilde muhafaza edilmemesi, bağırsakların toplanmaması nedeniyle bu tür yan ürünlerin tam anlamıyla değerlendirilememesi sonucu önemli ölçüde ekonomik kayıplar yaşanmaktadır” şeklinde konuştu.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Anteplioğlu, büyükbaş hayvanlarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na kayıtlı olduğunu gösteren kulak küpesi olması, veteriner tarafından muayene edilerek sevk edildiğini gösteren veteriner sağlık raporu ve hayvan pasaportu bulunması gerektiğini hatırlattı.

Küçükbaş hayvanlarda ise kulak küpesi ve veteriner sağlık raporuna dikkat edilmesi hususunda vatandaşları uyardı. Kurbanlık seçiminde de önemli noktalara değinen Anteplioğlu,

“Hayvanın besi durumu iyi olmalı, gebe olmamalı, yeni doğum yapmış olmamalı. Ayrıca büyükbaş hayvanlar 2 yaşından küçük olmamalı” ifadelerini kullandı.

Hastalık belirtilerini sıralayan Anteplioğlu, yüksek ateş, tüylerin karışık ve mat olması, bakış ve dış görünümün cansız olması, pis koku, ishal ve burun akıntısı gibi durumların hastalık belirtisi olduğunu söyleyerek, “Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmayan, vücudun çeşitli yerlerinde şişlik bulunmayan hayvanlar tercih edilmeli” diye konuştu.

Kurban kesimine de değinen Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, veteriner hekim kontrolü yapılan ve hijyenik şartları çok daha iyi olan, bakanlık ruhsatlı mezbaha ve kombinalar ile geçici kesim yerlerinin tercih edilmesi gerektiğini aktardı.

Başkan Anteplioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Kesim yapılacak yerler temiz ve serin olmalı ve buralarda bol miktarda su bulunmalıdır. Kesim işlemi, mümkün olduğunca hayvanlar askıya alınarak yapılmalıdır. Böylece kesme ve yüzme işleminin daha temiz ve sağlıklı bir şekilde yapılması yanında kanın akması da daha iyi sağlanacaktır”.