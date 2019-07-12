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Verimlilik konuşuldu

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda, bu yıl da uygulanması planlanan ‘Üreme Verimliliği Projesi, Etçi Irklar ve Melezlerinin Yaygınlaştırılması, Sürü Büyütme ve Yenileme Desteklemesi’ konuları ele alındı.

Verimlilik konuşuldu

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda, bu yıl da uygulanması planlanan ‘Üreme Verimliliği Projesi, Etçi Irklar ve Melezlerinin Yaygınlaştırılması, Sürü Büyütme ve Yenileme Desteklemesi’ konuları ele alındı.

12 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Verimlilik konuşuldu

Toplantıya, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ziyaattin Özdemir başkanlık etti. İl Müdür Yardımcısı Özgür Memiş, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü İlker İpek ile birlikte İl/İlçe Müdürlüklerinde görevli konu ile ilgili tüm kamu personeli, serbest veteriner hekimler, et-süt üretici birlikleri ile büyükbaş-küçükbaş damızlık yetiştirici birlik temsilcileri, Büyük ve Küçükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı. Yozgat Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özdemir, Brucella, Tüberküloz, Kuş Gribi, Kuduz, Şarbon gibi zoonoz karakterdeki hastalıkların insan sağlığı açısından da büyük riskler taşıdığını hatırlattı. Özdemir, bu anlamda hastalıkların kontrolünde koruyucu aşılama, hayvan hareketlerinin büyük önem taşıdığını, işletmeler/köyler arasındaki kontrolsüz insan hareketlerinin hastalıkların yayılmasına yol açabileceğini, bu anlamda sektörün tüm paydaşlarının hassasiyet göstermeleri gerektiğinin altını çizdi. Özdemir, buzağı ölümlerinin mümkün olduğu kadar azaltılarak, hayvan varlığının korunması, artırılması ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu kırmızı et, süt gibi hayvansal ürünlerin üretim potansiyelinin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Özdemir, hayvan ıslahında, yüksek verime sahip hayvan ırklarının geliştirilmesinde, Brucella Hastalığından korunmada suni tohumlamanın önemine değinerek, tüm yetiştiricilerimizin bu konuda bilgilendirilmeleri gerektiğini bildirdi. Özdemir, toplantının gündemi olan ‘Üreme Verimliliği Projesi, Etçi Irklar ve Melezlerinin Yaygınlaştırılması, Sürü Büyütme ve Yenileme Projeleri’nin amacına ancak yeterli düzeyde bilgi, bilinç sahibi personel, yetiştiriciler ile ulaşılabileceğini, bunun da hayvancılık ile ilgilenen tüm paydaşların ortak çalışma ve gayreti ile olacağını vurguladı. Hayvancılık Genel Müdürlüğünden Dr. Hilmi Çetin ve Emine Öksüz Durmaz  tarafından hayvan ıslahı çalışmaları, hayvan varlığının korunması, döl veriminin artırılması, buzağı kayıpları, desteklemeler, hayvancılık işletme kapasitelerinin artırılması konularında sunumlar ve genel bir değerlendirme yapıldı. 

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