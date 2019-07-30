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Verimi artıran yöntem

YOZGAT’ta tarım alanlarından düşük maliyetli daha bol, kaliteli ürünlerin alınabilmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Verimi artıran yöntem

YOZGAT’ta tarım alanlarından düşük maliyetli daha bol, kaliteli ürünlerin alınabilmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

30 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Verimi artıran yöntem

Bu bağlamda, Yozgat’ta en çok ekimi yapılan temel tarım ürünlerinden buğdayda uygulanan Mikoriza Mantarı uygulaması sonucunda verimde yüzde 20 oranında artış sağlandı. 
Yozgat Merkez İnceçayır köyünde mikoriza mantarının verime etkileri çiftçiye gösterilmek üzere uygulandı. Hasat Yozgat Tarım Orman İl Müdürlüğü teknik personeli ve çiftçilerle birlikte yapıldı. Yozgat Tarım Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Mikoriza mantarı uygulamasının önceki yıllarda domates ve şeker pancarı, soğan ürünlerinde denendiğini, önemli oranlarda verim artışı sağlandığını söyledi. Özdemir, ‘Mikoriza mantarının üretim ve verime etkisini, Yozgat’ın en önemli ürünü olan buğdayda da denedik. Çünkü İlimizde ve ülkemizde en çok ekilen, üretilen ürün olan buğdayda sağlanacak verim artışı daha geniş bir çiftçi kitlesine hitap edecek, İlimizi ve ülkemiz ekonomisine daha çok katkı sağlayacaktır’ dedi.
Özdemir, Mikoriza Mantarının doğada tabii bir şekilde bulunan faydalı toprak mikroorganizmaları olduğunu, bitki köklerine yapışıp, bitkinin kökleri üzerinde ayrıca kendi kök uzantılarını oluşturduğunu kaydetti. Özdemir, bu uzantıların, bitkinin kök sisteminin gerçek bir uzantısı gibi görev yaparak, köklerin giremedikleri, uzanamadıkları yerlere girdiğini, toprakta bulunan besin elementlerinin ve suyun bitki tarafından daha iyi alınabilmesini sağladığını anlattı. Özdemir, faydalı spor mantarı steril ortamlarda çoğaltılarak uyur halde paketlendiğini de vurgulayarak, uygulamanın suya koyularak, sporların canlı hale getirilip, tohuma kaplama şeklinde, fidelere uygulanacaksa daldırma şeklinde veya damlama sulamada sulama suyuna katılma şeklinde yapıldığını bildirdi. Özdemir, ‘Yapılan uygulamada Merkez İnceçayır köyümüzde bir buğday tarlasının bir kısmına mikroriza mantarı ile tohum kaplaması yapılmış buğday tohumluğu ile ekim yapıldı. Geriye kalan kısmına ise normal tohum ile ekim yapıldı. Bu deneme tamamen çiftçi şartlarında yapılmış olup, tarlaya fazladan herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Hasat dönemine gelindiğinde mikoriza mantarı ile aşılanarak ekilen kısmın daha iyi geliştiğini gördük. Mikoriza mantarı ile aşılanmış olan kısımdaki buğdaylar daha boylu olup başaklarının daha iyi ve dolgun olduğunu gördük. Yapılan hasatta da mikoriza mantarı ile aşılanmış olan kısımdan yüzde 20 daha fazla ürün alındık. Mikoriza mantarını çiftçilerimize tavsiye ediyoruz’ diye konuştu. 

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