Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1279
ALTIN
470.818
DOLAR
7.8340
STERLİN
10.3554
EURO
9.2175

VERiM YÜKSEK

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2015 yılından itibaren uygulamaya konulan tarımsal üretimde mikoriza mantarı ile üretime yönelik deneme ekimleri devam ediyor. Bu yıl Yozgat merkez ve Aydıncık ilçesinde ekimi yapılan mikoriza mantarlı şeker pancarı hasadı yapıldı. Verimin yüzde 5 ila 10 arasında daha yüksek olduğu gözlemlendi.

12 Kasım 2020 Perşembe 00:43
VERiM YÜKSEK

YOZGAT’ta tarımsal üretimde maliyetleri düşürüp, daha az girdi ile verimli, kaliteli ürünlerin alınmasına yönelik gerçekleştirilen deneme üretimleri devam ediyor. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan deneme ekimlerinde tohumun mikoriza mantarına bulanarak yapılan ekim sonucunda ürün kalitesi ile verimin arttığı tespit edildi. İlk kez 2015 yılında yapılan ekimlerin ardından bu sezon Yozgat Merkez ve Aydıncık ilçesinde ekimi yapılan mikoriza mantarlı şeker pancarı ve soğanda hasat yapıldı. Verimin, normal ekimlere göre yüzde 5 ila 10 arasında daha yüksek olduğu bildirildi. Yozgat Merkeze bağlı İnceçayır köyünde Şekerpancarı, Aydıncık İlçesinde de soğan ekiminde mikroriza mantarı kullanıldı. Doğada tabii bir şekilde bulunan mikoriza mantarının, steril ortamda doğal yollarla çoğaltılarak son yıllarda tarımsal üretimde kullanılmaya başlanıldığı hatırlatıldı. Mikoriza Mantarının, faydalı toprak mikroorganizmaları sınıfından mikron büyüklüğünde spor mantar olduğuna vurgu yapıldı. Bitki köklerine yapışarak yaşayan mikoriza mantarlarının, bitkinin kök sisteminin gerçek bir uzantısı gibi daha fazla kök salmasını sağlayarak bitki köklerin giremedikleri, uzanamadıkları yerlere girdiği, bitki besin elementlerinin ve suyun bitki tarafından daha fazla alınabilmesini sağladığı bildirildi. Böylece topraktan daha fazla besin ve su alımına bağlı olarak üretimde verim ve ürün kalitesinin arttığı anlatıldı. Mikoriza mantarının tarımda kullanımı ile ilgili yapılan deneme ve demonstrasyon çalışmalarında, şeker pancarında dekara yüzde 5 ila 10, soğanda ise yüzde 18’e varan verim artışı sağlandığına vurgu yapıldı. 

Anahtar Kelimeler:
VERiM YÜKSEK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TASARRUFLU TARIM
TASARRUFLU TARIM
Tohumlar toprakla buluşuyor
Tohumlar toprakla buluşuyor
Serada ikinci ürün
Serada ikinci ürün
Tarım, Macar Fiğ tohumu alacak
Tarım, Macar Fiğ tohumu alacak
Hayvancılığa destek
Hayvancılığa destek
PATATES SEViNDiRDi
PATATES SEViNDiRDi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim