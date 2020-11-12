VERiM YÜKSEK

YOZGAT’ta tarımsal üretimde maliyetleri düşürüp, daha az girdi ile verimli, kaliteli ürünlerin alınmasına yönelik gerçekleştirilen deneme üretimleri devam ediyor. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan deneme ekimlerinde tohumun mikoriza mantarına bulanarak yapılan ekim sonucunda ürün kalitesi ile verimin arttığı tespit edildi. İlk kez 2015 yılında yapılan ekimlerin ardından bu sezon Yozgat Merkez ve Aydıncık ilçesinde ekimi yapılan mikoriza mantarlı şeker pancarı ve soğanda hasat yapıldı. Verimin, normal ekimlere göre yüzde 5 ila 10 arasında daha yüksek olduğu bildirildi. Yozgat Merkeze bağlı İnceçayır köyünde Şekerpancarı, Aydıncık İlçesinde de soğan ekiminde mikroriza mantarı kullanıldı. Doğada tabii bir şekilde bulunan mikoriza mantarının, steril ortamda doğal yollarla çoğaltılarak son yıllarda tarımsal üretimde kullanılmaya başlanıldığı hatırlatıldı. Mikoriza Mantarının, faydalı toprak mikroorganizmaları sınıfından mikron büyüklüğünde spor mantar olduğuna vurgu yapıldı. Bitki köklerine yapışarak yaşayan mikoriza mantarlarının, bitkinin kök sisteminin gerçek bir uzantısı gibi daha fazla kök salmasını sağlayarak bitki köklerin giremedikleri, uzanamadıkları yerlere girdiği, bitki besin elementlerinin ve suyun bitki tarafından daha fazla alınabilmesini sağladığı bildirildi. Böylece topraktan daha fazla besin ve su alımına bağlı olarak üretimde verim ve ürün kalitesinin arttığı anlatıldı. Mikoriza mantarının tarımda kullanımı ile ilgili yapılan deneme ve demonstrasyon çalışmalarında, şeker pancarında dekara yüzde 5 ila 10, soğanda ise yüzde 18’e varan verim artışı sağlandığına vurgu yapıldı.