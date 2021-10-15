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Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, ‘’Kuraklıktan dolayı geçen yıla göre, üretimde ve kotada düşüş olacak’’ dedi.

15 Ekim 2021 Cuma 00:05
VERiM DUŞTU

Türkiye'nin önemli şeker pancarı üretim merkezlerinden Yozgat'ta, yaz mevsiminin kurak geçmesi ürün verimini olumsuz etkiledi. Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, tarlalarda şeker pancarı hasadının devam ettiğini söyledi. Yeni tip koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde de çiftçilerin üretimi ara vermeden sürdürdüğünü ifade eden Özkaya, Yozgat'ın geçen yıl 232 bin dekarda 1 milyon 644 bin ton şeker pancarı üretimiyle ülke genelinde üçüncü sırada yer aldığını kaydetti. Özkaya, ilden şeker pancarını işleyen 3 fabrikaya ham madde sağlandığını belirterek, "Kuraklıktan dolayı geçen yıla göre, üretimde ve kotada düşüş olacak. Yozgat şeker pancarı ekilişinde bir kültürü olan şehir, kuraklığa rağmen sulu arazilerde bu devam edecektir. Biz de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üretimin geriye gitmemesi için tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz" diye konuştu. İnceçayır köyünde şeker pancarı üreten Haydar Karakavak da ürünün bu yıl kuraklıktan etkilendiğine dikkati çekerek, "Daha önce bir dekardan 8-9 ton ürün alıyorduk. Bu sene 5-6 tona düştü. 3-4 ton alanlar dahi var, onlarınki tüm zarar. Yine 5-6 ton civarında olduğu için biz şanslıyız. O da suyumuzun olmasından dolayı" dedi. •Ömer Ertuğrul/aa•

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