VERiM ARTTI

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, et ve süt verimini artıran İtalyan Çimi olarak bilinen yem bitkisi deneme ekimlerinden olumlu sonuç almaya başladı. Boğazlıyan ilçesinin Yenipazar Köyünde Nurettin Yıkılmaz isimli çiftçinin ahırının hemen yanı başına ekimi yapılan İtalyan Çiminde ikinci biçim yapıldı. 6 dekar alanla süt sığırcılığı yapan Nurettin Yıkılmaz, 9 anaç, 6 yavru olmak üzere 15 büyükbaş hayvanının bulunduğunu söyledi. Yıkılmaz, ‘’Bu yıl ikinci kez çimin biçimini yapıyoruz. Süt verimini artırdı. Hayvanların karnını bu bitki ile tam olarak doyurduğumuz zaman hayvan başına 3 kilo daha fazla süt alabiliyoruz. Deneme amaçlı ekim yapıldı. O nedenle yonca ve diğer yem bitkilerine oranla maliyet hesabı yapamadık. Ancak, süt verimini yükselttiğini uygulamalı olarak gördük’’ dedi.

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Mürdürü Ziyaatin Özdemir, İtalyan Çimi ile ilgili ilk deneme çalışmalarının geçen yıl yapılarak, olumlu sonuç alındığını hatırlattı. Özdemir, ‘’Bu yıl 7 ayrı bölgede deneme ekimi yapıldı. İlk biçimleri yapıldı. Takipleri yapılıyor, gelişmeler gözleniyor. İkinci biçimleri de yapılmaya başlandı. Çiftçilerimiz memnun görünüyor. Tek yıllık buğdaygil yem bitkisi olan İtalyan Çimi, hızlı gelişen, yıl içerisinde çok sayıda biçim verebilen yıllık yağışı 400-500 milimetre olan yerlerde yetişebilen, uzun boylu bir yem bitkisidir. Sulu şartlarda gübreye olumlu sonuçlar vermektedir. Besin değeri hemen hemen yoncayla aynı olup, tek yıllık olmasına rağmen 2 ila 5 arasında biçim alınabilmektedir. Takriben ekimden 45 ila 60 gün sonra ilk biçimi yapılabilmektedir. Biçimden sonra sulanıp gübrelenerek hava şartlarına bağlı olarak 30-40 gün sonra tekrar biçime gelmektedir’’ diye konuştu.

