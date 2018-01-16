VARLIĞIMIZ ARTIYOR

Konya Ovası Projesi kapsamında yer alan Yozgat’ta hayvancılık yatırımları için verilecek olan destekleme başvuruları 31 Ocak 2018 tarihinde sona erecek. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu da küçükbaş hayvan alımına yönelik hibe desteğinde bulunacağını duyurdu.

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, büyük ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesine yönelik KOP kapsamında verilecek destek başvurularının devam ettiğini duyurdu. Türkvet sistemine göre işletmesi aktif olan yetiştiricilere, en az 10 baş anaç, en çok 49 baş anaç büyükbaş hayvan kapasiteli, en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç küçükbaş hayvan kapasiteli hayvan sahipleri, yeni ahır ve ağıl yapmaları halinde hibe desteğinden yararlanabilecek. 1 Ocak tarihinde başlayan başvuruların devam ettiği, 31 Ocak 2018 tarihinden sonra ise başvuruların kabul edilmeyeceği bildirildi.

TKDK PROJE BEKLİYOR

Koyun, keçi küçükbaş hayvan alımı yapacak olan çiftçilerin geri ödemesiz hibe olarak hayvancılık kredisi alabileceği tek kurum olan TKDK, proje bekliyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, geri ödemesiz olarak, yani hibe alarak koyun keçi küçükbaş hayvan kredisi imkanlarından yararlanmak isteyenlerin başvuru yapmaları gerektiği hatırlatıldı. Alınacak olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan süt tesisi veya et üzerine tesis kurmak için yapılan yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verildiği kaydedildi.

HAYVANCILIK GELİŞİYOR

Yozgat Valiliği verilerine göre, Yozgat'ta hayvan varlığı ile birlikte hayvansal üretimde de ciddi oranlarda artış oldu. Yozgat il genelinde 205 bin 500 büyükbaş, 298 bin 650 küçükbaş hayvan varlığı bulunuyor. Yıllık et üretimi 10 bin 476 tona, süt üretimi ise 255 bin tona ulaştı. Yozgat valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat'ta tarım ve hayvancılığı geliştiremeye yönelik önemli adımlar atıldığını dile getirerek, "Yozgat tarım ve hayvancılığın ileride olduğu bir şehir ama tabi ki desteklenmesi gereken bir şehir. Bu şehirde ne kadarda sanayi, ekonomi, turizm desek de bu şehrin vazgeçilmez özelliği tarım ve hayvancılıktır. Biz tarım ve hayvancılığı hiçbir zaman bir tarafa bırakmayacağız. Amacımız insanlara ilave gelir temin etmek, bunlara destek vermek. Gerek hayvancılık, gerekse tarımda bundan sonra desteklerimiz devam edecektir" dedi.