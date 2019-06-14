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Vanalar değiştirildi

Vanalar değiştirildi...

Vanalar değiştirildi

Vanalar değiştirildi...

14 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Vanalar değiştirildi

YOZGAT Merkez Gelingüllü Barajı vanaları yenilendi. Yapımına 1989 yılında başlanan ve 1994 yılında hizmete açılan Gelingüllü Barajı’nda 272 bin 350 metreküp su depolanarak, yaklaşık 18 bin hektar alanın sulamasının yapıldığı kaydedildi. Daha verimli sulama yapılabilmesi amacıyla barajın karesel ayar vanasının DSİ Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü teknik elemanları nezaretinde sökülüp, yeni imal edilen vananın montajı tamamlandı. 

Son Güncelleme: 13.06.2019 16:58
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