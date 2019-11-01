Vali Çakır, çiftçilerle buluştu

Vali Kadir Çakır, kamu kurum ve kuruluş ziyaretleri kapsamında İl Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Vali Kadir Çakır’a ildeki tarım ve hayvancılık noktasında yapılan, kurumun yaptığı faaliyetler hakkında detaylı bilgi verdi. Yozgat’ın tarım ve hayvancılıkta önemli bir kent olduğunu belirten Vali Çakır, il müdürü ve personeline çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Vali Çakır daha sonra kurumda işlerini halletmek üzere gelen vatandaşlarla sohbet etti.