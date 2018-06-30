Uzmanlar Kabalı’yı gezdi

Kabalı Köyü’nde ilk kez Kamu-Özel Sektör-Üretici işbirliğiyle yaşama geçirilen ‘Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi’ 2009’da gündeme geldi. İki yıl sonra 5 bin 640 dekar alanda bahçe kurulumu, çevre düzenlemesi, sulama sistemi tamamlandı. Projenin yaşama geçirilmesi bölgenin kaderini değiştirdi. Büyük şirketler bölgeye yatırım yapmak için yer arayışına girdi. Köyden ekonomik nedenlerle büyük kentlere göç eden aileler geri döndü. Köy halkının tamamına yakını sosyal güvenceye kavuştu. Proje kapsamında, bin 50 dekar alanda 47 bin 772 kiraz, 2 bin 760 dekar alanda 276 bin 21 adet yarı bodur elma dikildi. Devamında, 176 dekar alanda 44 bin 113 tam bodur elma, 503 dekar alanda 25 bin 150 adet şeftali-nektarin, 179 dekar alanda 17 bin 900 adet armut bahçeleri tesis edildi. Deneme amaçlı 120 dekar alanda farklı türde fidan içeren koleksiyon bahçesi kuruldu.