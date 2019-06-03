TÜYÜ DE PARA EDİYOR

İl genelinde resmi kayıtlara göre 30 binin üzerinde kaz hayvanının bulunduğu belirtilirken, asıl rakamın bunun çok üzerinde olduğu kaydedildi. Kaz üreticiliğinin yaygınlaştığı Yozgat’ta yetiştirilen kazların sadece etinden yararlanılıyor olması, ekonomik değerini de sınırlı tutuyor. Kazın etinden daha çok tüyünün ekonomik değerinin bulunduğu, damızlık yumurtasının da önemli bir gelir kaynağı olduğunun altı çiziliyor. ORAN Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nde yer alan Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Akif Boz, hazırladığı sunumu, işadamları ve kursa katılanlarla paylaştı. Yozgat’ta üreticilerin geleneksel yöntemle kaz üretimi gerçekleştirdiğini hatırlatan Boz, üreticilerin bilimsel yöntemlerden yararlanmaları gerektiğine vurgu yaptı. Boz, Yozgat’ta kötü şartlarda yapılan yetiştiricilik ile elde edilen kazların Pazar bulmakta zorlandığını, kazın her yönü ile değerlendirilmesine yönelik entegre bir üretim tesislerinin devreye sokulması gerektiğine dikkat çekti. Boz, kaz tüyünün kaz etinden daha fazla ederinin olduğunu vurgulayarak, yöresel bir isim olarak kaz yerine ‘Bodu’ ismini kullanarak, ‘Bodu Tüyü’ adlı proje taslağını paylaştı. Boz, kurulacak tesislerde yetiştirilecek kazın, yöresel damak tadı olan ‘Kaz Pilavı, Arabaşı’ gibi yemeklerde kullanarak ‘Marka’ haline getirilebileceğini, bununla birlikte farklı damak tatlarının da kaz etiyle elde edilebileceğinin altını çizdi. Dr. Mehmet Akif Boz, kazın eti dışında yumurtasının Yozgat’tan temin edilebilir hale getirilebileceği gibi, tüyünün de kazın kendisinden daha yüksek bir fiyatla pazarlanma imkanının bulunduğunu bildirdi. Boz, kaz tüyünün tekstil sanayinde kullanılan en değerli malzemelerden birisi olduğunu, yastık, yorgan yapımı ile birlikte, dış etkenlerden koruyabilme özelliği nedeniyle ‘termal’ giyeceklerde de tercih edildiğini, bununla birlikte kaz tüyü teleğinin de ilaç sanayinde kullanıldığının altını çizdi. Boz, Yozgat’ta üretim, kesimhane, tüylerin ayrışımı, yumurta, damızlık kaz tesislerini kapsayan bir yatırımın Yozgat ekonomisine olduğu kadar Türkiye ekonomisine de ciddi girdi sağlayabileceği gibi, Yozgat’ı bu alanda marka şehir haline getireceğini, Yozgat’ta yetiştirilen kazın diğer bölgelerde yetiştirilen kazlara oranla, iklimsel ve coğrafi konumu itibariyle daha kaliteli olduğunun da altını çizdi.

