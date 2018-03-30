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Türker, hibe programlarını anlattı

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl koordinatörü Selim Türker, Sorgun’da bir dizi ziyaretlerde bulunarak, kurum tarafından verilen hibeler konusunda bilgi aktardı.

Türker, hibe programlarını anlattı

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl koordinatörü Selim Türker, Sorgun’da bir dizi ziyaretlerde bulunarak, kurum tarafından verilen hibeler konusunda bilgi aktardı.

30 Mart 2018 Cuma 07:00
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Türker, hibe programlarını anlattı

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Sorgun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nusret Yiğit'i makamında ziyaret etti. Türker, Kırmızı et üreticilerinin hibelerden daha etkin yararlanması amacıyla projelerini ücretsiz hazırlayabilmeleri için TKDK ile Kırmızı Et Üreticileri Birliği arasında imzalanan protokolün hayata geçirilmesi için görüş alış verişinde bulundu. Türker, daha sonra Pankobirlik Yozgat Başkanı Kürşad Arslan'ı makamında ziyaret ederek, çiftçilerin sorunlarına ortak çözümler bulunabilmesi için görüş alış verişinde bulundu.

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