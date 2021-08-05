Tritikale hasadı yapıldı

Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, İl Müdürlüğü teknik personeli ve çiftçilerin katılımı ile gerçekleştirilen hasatta, uygulanan toprak işlemesiz tarımla ile ilgili katılımcılar da bilgilendirildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Özkaya, Yozgat il genelinde ‘Toprak İşlemesiz Tarım’ uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla eğitim, yayım ve demonstrasyon faaliyetleri yürüttüklerini bildirdi. Özkaya, ‘’Bu çalışmamızı, toprak işlemesiz tarımda tritikale ekimini çiftçimizle uygulamak ve bölge çiftçilerine göstermek amacıyla demonstrasyon uyguladık’’ dedi. Toprak İşlemesiz Tarım uygulaması ile toprağı herhangi bir işleme aleti ile işleme yapmadan ekip biçmek, tarımsal faaliyete devam etmek olduğunu hatırlatan Özkaya, toprak işlemesiz tarım yapıldığında toprağın strüktürü denilen yapısının bozulmadığını, her şeyin doğal ortamına bırakılarak, toprakta mikroorganizma faaliyetleri ve toprağın su tutma kabiliyetinin arttığını aktardı. Özkaya, ‘’Toprak işlenmediğinden dolayı toprakta nem kaybı daha az olmakta ve kuraklığa dayanıklılık artmaktadır. Ayrıca toprak yüzeyi anız ve bitki artıkları ile kaplı olduğundan dolayı erozyon en az seviyeye inmektedir. Bu sistemle anız yakmanın önüne geçilecek olup para, işgücü, zaman tasarrufuna imkân sağlayacaktır’’ diye konuştu. Dekardan 240 kilo verim alındığını bildiren Özkaya, bu yıl ülke genelinde ve Yozgat’ta kuraklığın etkilediği bir yıl olduğunu, kuraklığa bağlı çok büyük oranda verim düşüklüklerinin olduğunun altını çizdi. Özkaya, ‘’Buna rağmen aldığımız bu verim çok iyi bir rakamdır. Ayrıca çiftçimiz bu tarlaya hiçbir toprak işlemesi yapmadığı için daha az bir maliyetle daha fazla ürün almış oldu. Hemen yanındaki toprak işlemeli olarak ekilen tarlalardan daha fazla bir verim alındı. Bu nedenle Yozgat çiftçilerine bu sistemi öneriyoruz. İsteyen çiftçilerimiz İl ve İlçe Müdürlüklerimizde bulunan Doğrudan ekim mibzerlerini de kullanarak kendi arazilerinde de uygulayabilirler. Çiftçimiz toprak işlemesi yapmadan ekim yaptığı takdirde akaryakıt yönünden yüzde 80 girdi tasarrufu sağlayacaktır. Toprak işlemeli sistemde tarlayı 4-5 defa işlerken bu sistemde hiç toprak işlemesi yapmadığından dolayı dekar başına 5 Litre mazot kârı sağlanacaktır. Burada ekilen tritikale bitkisi; buğday ve çavdar bitkilerinin melezlemesi sonucu elde edilmiş hububat sınıfına giren bir tahıldır. Tritikale bitkisi ile ilgili yapılan çalışmalarda ana bitki olarak buğday ve baba bitki olarak çavdar kullanılmıştır. Tritikale buğday ve arpaya göre bitki stress koşullarına daha fazla dayanıklıdır. Özellikle sap ve dane veriminin bol olması nedeniyle hayvancılık yapan çiftçilere tavsiye edilmektedir. Olumsuz toprak şartlarında buğday ve arpanın kaliteli olarak yetiştirilemediği alanlarda tritikale daha yüksek verim potansiyeline sahiptir. Hayvancılıkta yemlik olarak ekilmesi tavsiye edilen tritikale, yüksek verimi ve zor şartlara dayanıklılığı nedeniyle son zamanlarda çiftçilerimizce benimsenmeye başlanmıştır’’ ifadelerini kullandı.