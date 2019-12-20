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Tritikale de Denemeye alındı

YOZGAT Tarım, Orman  İl Müdürlüğü, tarımsal üretimde çeşitliliği artırmaya, çiftçinin daha az maliyetle daha çok ve kaliteli tarımsal ürünler alabilmesine yönelik deneme yöntemi ile bölgeye uygun ürün tohumlarını belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

Tritikale de Denemeye alındı

YOZGAT Tarım, Orman  İl Müdürlüğü, tarımsal üretimde çeşitliliği artırmaya, çiftçinin daha az maliyetle daha çok ve kaliteli tarımsal ürünler alabilmesine yönelik deneme yöntemi ile bölgeye uygun ürün tohumlarını belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

20 Aralık 2019 Cuma 04:04
Tritikale de Denemeye alındı

Bu kapsamda, hububatta alternatif bitki olan Tritikale bitkisini tanıtmak, üretimini artırmak amacıyla Yozgat Merkez İnceçayır köyünde yerli çeşitler kullanılarak, çeşit denemesi ekimi yapıldı. Teknik personelin kontrolünde yapılan çeşit deneme ekiminin ardından ürünün gelişmesi ve hasadının takip edilerek, sonucun çiftçilerle paylaşılacağı kaydedildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, ‘’Değişik ürünlerde yerli çeşit tohumların ekilişini İlimizde yaygınlaştırmak amacıyla birçok deneme ve demonstrasyon çalışmaları yapmaktayız. Bu amaçla engelli çiftçimiz Resul Karakavak ile Merkez İnceçayır köyünde Tritikale çeşit deneme ekimi yaptık. Tritikale bitkisi, buğday ve çavdar bitkilerinin melezlemesi sonucu elde edilmiş hububat sınıfına giren yeni bir bitkidir. Tritikale bitkisi ile ilgili yapılan çalışmalarda ana bitki olarak buğday ve baba bitki olarak çavdar kullanılmıştır. Olumsuz toprak şartlarında buğday ve arpanın kaliteli olarak yetiştirilemediği alanlarda tritikale daha yüksek verim potansiyeline sahiptir’’ dedi. Tarım Müdürü Özdemir, hayvancılıkta yemlik olarak ekilmesi tavsiye edilen tritikale bitkisinin, yüksek verimi, zor şartlara dayanıklılığı nedeniyle son zamanlarda çiftçiler tarafından benimsenmeye başlandığını aktardı. Özdemir, ‘’Bu çalışmada, Bakanlığımıza bağlı Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilerek tescil edilmiş olan Özer, Alperbey ve Tatlıcak97 taritikale çeşitlerini ektik. Öncelikli amacımız yerli çeşitlerimizin İlimiz şartlarında gelişim ve verim durumlarını çiftçilerimize göstermek, bu çeşitleri çiftçilerimize duyurmak olup, ayrıca hububatta alternatif bitki olan, hayvancılıkta verimli bir şekilde kullanılabilecek olan tritikale bitkisini çiftçilerimize ve kamuoyuna tanıtmaktır. Bu çeşitlerimizin gelişim ve verimleri üretim sezonu boyunca takip edilecek hasatları çiftçilerimiz ile birlikte yapılarak, çiftçilerimize ve kamuoyuna tanıtılacaktır’’ diye konuştu. 
 

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Tritikale De Denemeye Alındı
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