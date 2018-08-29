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Traktör tanıtımı

ANADOLU Landini, Kocaeli tesislerinde üretimini yaptığı traktörlerini görücüye çıkartıp, ilk defa çiftçilerin kullanımına sunacak.

Traktör tanıtımı

ANADOLU Landini, Kocaeli tesislerinde üretimini yaptığı traktörlerini görücüye çıkartıp, ilk defa çiftçilerin kullanımına sunacak.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Traktör tanıtımı

Anadolu Landini Satış Direktörü Belma Altın, Anadolu Landini olarak performansı güçlü, yüksek kalitedeki Landini traktörlerini çiftçilerle buluşturan roadshow etkinliği düzenlemekten dolayı büyük heyecan duyduklarını söyledi. Altın, “Çiftçi dostu Anadolu Landini olarak Türkiye pazarında ilk üç sırada yer alma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2018 yılında Şekerpınar Kocaeli’deki tesislerimizde üretimine başladığımız Landini Globe 50-80 beygir arası traktörlerimizi de ilk defa bu etkinlikte çiftçilere test ettirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Avantajlı kampanyalarımız, performansı güçlü, yüksek kalitedeki Landini traktörlerimiz, kaliteli hizmet anlayışımız, güçlenen bayi ve servis ağımız ile Anadolu’nun her köşesinde çiftçilerimizin yanındayız. Tüm çiftçilerimizi modellerimizi yakından tanımak ve test etmek üzere tarla etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.

Anadolu Landini roadshow etkinliğinde aralarında Bursa, Adapazarı, Yozgat, Kırşehir, Eskişehir, Konya, Gaziantep, Malatya, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Adana’nın bulunduğu 14 ili ziyaret edecek. Etkinlik süresince tanıtım, bilgilendirme ve test sürüşlerinin yanında, sürpriz hediye ve aktivitelerle katılımcılara keyifli anlar yaşatılacak.

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