Topraksız tarım anlatıldı

Çiçekli köyünde gerçekleştirilen toplantıya Konya Bahri Dağdaş Ulaslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Yozgat İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden uzmanlar konuşmacı olarak katıldı. Çiftçilere doğrudan ekim ve toprak işlemesiz tarım ile ilgili sunum yapıldı, doğrudan ekimle ilgili teknik ve pratik bilgiler verdi. Uzmanlar, ‘Bu sistem hem çiftçilerimizin daha işçilik yapmalarını hem de özellikle yakıtta olmak üzere girdi maliyetlerini düşürmektedir. Doğrudan ekimin yaygınlaşmasını İlimiz ve ülkemiz tarımı için önemsiyoruz. Toprak işlemesiz tarımda özellikle münavebe ile uygulamak gereklidir. İlk yıllarda verim kaybı yaşanabilecektir. Ama biz yaptığımız ekimlerde verim kaybından çok verim artışı gözlemledik. O nedenle çiftçilerimize bu sistemi, tavsiye ediyoruz’’ diye konuştular.

Son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışla çiftçinin girdi teminindeki güçlükler dikkate alındığında, sistemin daha fazla önem kazandığı vurgulanarak, sistemi çiftçilerin uygulamasıyla özellikle akaryakıtta yüzde 80- 90'lara varan tasarruf sağlayacakları, daha az maliyetle üretim ve kâr artışı sağlayacakları ifade edildi. Sistemi uyguladığında tarlalarda organik madde miktarı artacağı, daha az gübrelemeye ihtiyaç duyacağı belirtildi. Yozgat’ta 2012 yılında çiftçi ve teknik personel bazında izleyici olarak başlanılan Toprak İşlemesiz Tarım çalışmalarının 2014 yılında ilk ekim yaparak, uygulamaya geçirildiği kaydedildi. Toprak işlemesiz tarımın yaygınlaştırılması amacıyla yoğun çalışmalar yapıldığı, bu yıl Merkez ilçe Boğazlıyan, Sarıkaya ve Şefaatli olmak üzere 4 ilçede 12 tarım alanında demonstrasyon ekimlerinin yapıldığı bildirildi. Yozgat il genelinde 3 bin dekardan daha fazla alanda toprak işlemesiz tarım yapılmaya başlandığı, önümüzdeki üretim sezonunda da Saraykent ilçesinde demonstrasyon ekimi yapılmasının planlandığı ifade edildi.

