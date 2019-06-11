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TOPRAK YAPISI BOZULMUYOR!

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta biyodizel ile birlikte yemeklik kaliteli sıvı yağı da elde edilebilen Aspir bitkisinin hasat sonrasında toprak yapısını bozarak, bir sonraki yıl verimin alınamadığı yönündeki iddialara açıklık getirildi.

TOPRAK YAPISI BOZULMUYOR!

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta biyodizel ile birlikte yemeklik kaliteli sıvı yağı da elde edilebilen Aspir bitkisinin hasat sonrasında toprak yapısını bozarak, bir sonraki yıl verimin alınamadığı yönündeki iddialara açıklık getirildi.

11 Haziran 2019 Salı 00:00
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TOPRAK YAPISI BOZULMUYOR!

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, aspir ve kanola bitkisinin toprak yapısına olumsuz bir etkisinin bulunmadığını, yaptıkları deneme ekimlerinin de bunu kanıtladığını söyledi. Özdemir, aspir ve kanola bitkisinin hasadının geç yapıldığını, sonrasında ise toprağın işlenip, yeniden ekim yapılması nedeniyle, yeterli suyu alamayan bitkinin gelişim gösteremediğini, aspir ve kanola ekimi yapılan tarlalarda anıza doğrudan ekim yapılması gerektiğini kaydetti. Özdemir, ‘’Yozgat’ta aspir deneme ekimi yapıldı. Ekimler sonucu elde edilen çıktılar ve veriler ortadadır. Toprağı yorduğu söylemi doğru değildir. Örnek verecek olursak 100 kilo aspir ekilen toprağa 16 ton pancar da ekiliyor. Fark sadece sudur. Hangisinin toprağı daha fazla yorduğu ortadadır. Aspir geç hasat olan bir bitkidir. Çiftçilerimiz ekim öncesi hemen toprağı sürüyor. Bu durumda toprak nemsizleşiyor. Sürülen yerde verim düşüyor. Yanlış işlemeden kaynaklı oluyor tüm bunlar. Nohut için de aynı durum geçerli. Bunlar geç hasatlı ürünler arasında yer alıyor. Doğrudan ekim ya da yüzeysel sürme yapılırsa daha verimli sonuçlar alınacaktır’’ dedi.
NADASA BIRAKILAN ALANLAR
Yozgat’ta nadas alanlarının daraltılması projesi kapsamında, her yıl nadasa bırakılan 2 milyon 3 bin dekar alanın önemli bölümünde ekim yapılmaya başlandı. Nadas alanlarına aromatik bitkilerin ekiminin yapılacağı kaydedildi. İlk etapta Aspir ekimini teşvik edici çalışmalar yapan Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, nadasa bırakılan alanlara aspir ekiminin yapılması konusunda gerekli destek verildi. Yozgat’ta nadasa bırakılan tarım alanlarına aspir ekilip, üretilen ürünlerin de işletmelerde değerlendirilmesiyle Yozgat’ın bu alanda önemli bir merkez haline gelebileceği kaydedildi.

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