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TOPRAK iŞLEMESiZ TARIM

BOĞAZLIYAN ilçesinin Devecipınar köyünde toprak işlemesiz tarım uygulaması kapsamında ekim yapıldı.

TOPRAK iŞLEMESiZ TARIM

BOĞAZLIYAN ilçesinin Devecipınar köyünde toprak işlemesiz tarım uygulaması kapsamında ekim yapıldı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
TOPRAK iŞLEMESiZ TARIM

Çiftçinin daha az masrafla daha fazla kazanmasını sağlamak, toprağımızı korumak amacıyla Toprak İşlemesiz Tarıma İl geneline yayma çalışmaları devam ediyor. Boğazlıyan Devecipınar köyünde toprak işlemesiz ekimi yapıldı. Ekim, çiftçi Yıldırım Beyazit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Özdemir’in arazisine yapıldı. Uygulamanın, Boğazlıyan İlçesinin farklı yerlerinde yapıldığı, Devecipınar köyünde ilk defa yapıldığı kaydedildi. Ekime köyden ilgili çiftçilerle birlikte, köyün sınırda olması nedeniyle Kayseri’den de ilgili çiftçiler de katıldı. Toprak İşlemesiz tarım sistemini takip eden çiftçiler, uygulamanın  başarılı olması durumunda kendilerinin de bu sistemle ekim yapacaklarını söylediler. 

Anahtar Kelimeler:
Toprak Işlemesiz Tarım
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