Toprak işlemesiz nohut ekimi yapıldı

Yozgat Tarım, Orman Müdürü Tanju Özkaya, toprak işlemesiz tarım sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla 2015 yılından bu yana demonstrasyon, eğitim ve tanıtım çalışmaları yürütüldüğünü hatırlattı. Özkaya, toprak işlemesiz tarımın, toprağı herhangi bir toprak işleme aleti ile toprak işleme yapmadan ekip biçmek, tarımsal faaliyete devam etmek olduğunu hatırlatarak, ‘’Toprak işlemesiz tarım, Yozgat gibi karasal iklim gösteren illerimizde özellikle kuru alanlarda uygulanabilecek olan bir sistemdir’’ dedi.

Tarım Müdürü Özkaya, yapılan uygulamalarda bu sistemde herhangi bir verim kaybının olmadığını, bazı alanlarda verim artışı olduğunun gözlemlendiğini kaydetti. Yozgat’ta il genelinde 5,5 Milyon dekar alanda kuru tarımın yapılmakta olduğuna da vurgu yapan Özkaya, ‘’Bu sistemde dekardan 5 Litre yakıt tasarrufu sağlanmakta ayrıca toprak işleme aletlerine yapılan masraflar, işgücü ve amortisman maliyetleri de en aza inmektedir. Bütün bunlar dikkate alındığında bu sistemde çiftçinin dekardan tasarrufu, 50 lira civarındadır. Bu miktar çiftçimize kazanç olarak dönmektedir’’ diye konuştu.

Yozgat Tarım Orman İl Müdürü Özkaya, bu sistemde anızların toprak üstünde bırakılması nedeniyle toprağın organik madde seviyesinin arttığını, toprak erozyonu azaltıp, en önemlisinin de anız yangınlarının önüne geçilmesini sağladığını kaydetti. Özkaya, ‘’Bu sistemde dikkat edilecek hususlar tarlaya her yıl farklı üretim çeşidinden ürün ekilmesi ve konu uzmanlarından teknik bilgi ve yardım alınmasıdır. İl Müdürlüğü olarak biz bu konuda her zaman çiftçimize teknik destek be bilgi vermeye hazırız. Geçen yıl Saraykent İlçemizde 10 dekar alanda çiftçilerimize göstermek için demonstrasyon uygulamıştık. Uygulamanın başarılı olması neticesinde bu yıl bu ilçemizde 250 dekar alan çiftçilerimiz bu sistemle ekim yapmaya başladılar. Ayrıca bazı çiftçilerimiz, toprak işlemesiz tarımı nohutta da uygulamak istediler. Bizde makine ve teknik personelimiz vasıtasıyla yardımcı olduk. Geçen yıl Bakanlığımıza bağlı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve İl Müdürlüğümüz gözetiminde toprak işlemesiz olarak buğday ekilmiş ve toprak işlemesi yapılmamış olan 20 dekar araziye nohut ekimi yaptık. Geçtiğimiz günlerde üretimde devamlılık adına toprak işlemesiz olarak nohut ekimini gerçekleştirdik’’ ifadelerini kullandı.