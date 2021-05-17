TOPRAK iŞLEMESiZ NOHUT EKiMi

TÜRKİYE’nin nohut üretiminin yüzde 66’lık bölümünün karşılandığı İç Anadolu Bölgesi’nde ekilişlerin nisan ayı ortalarında tamamlanmasına karşılık, Ankara’dan sonra en fazla nohut üretiminin yapıldığı Yozgat’ta ekilişlere devam edildi. Yozgat’ta mart ayında başlayan nohut ekilişlerinin, hava koşullarına bağlı olarak mayıs ayının ortalarına kadar yapılabildiği belirtilerek, toprak işlemesi yapılmayan tarlaya deneme amaçlı ekim yapıldı. Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağılı Doğankent beldesinde Veli Çelik isimli çiftçinin tarlasına Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelinin desteği ile yerli nohut çedi olan Göksu tohumunun ekimi yapıldı. Çiftçilere toprak işlemesiz tarım, doğrudan ekim tekniği ve faydaları hakkında bilgi verildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat’ta hava koşullarına bağlı olarak mart ayında başlayan nohut ekilişlerinin mayıs ayının ortalarına kadar devam ettiğini hatırlatarak, deneme amaçlı ekim yapılan tarlada zeminin nemli olması nedeniyle ekim mibzerinin ayaklarının çamura batması nedeniyle ekilişin gecikmeli gerçekleştirildiğini bildirdi. Yozgat’ta ‘Toprak İşlemesiz Tarım’ uygulamasının tüm ekilişlerde yaygınlaştırılması için yoğun bir demonstrasyon ve eğitim çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Özkaya, birçok ilçe ve köyde farklı ürünlerle yapılan uygulamalardan da olumlu sonuçlar aldıklarını bildirdi.

TASARRUFLU UYGULAMA

Tarım İl Müdürü Özkaya, toprak işlemesiz tarım uygulamasında çiftçiye doğrudan ekim mibzeri ve teknik personel ile destek verdiklerini, yapılan ekim çalışmaları sonrasında da bitki gelişiminin sürekli takip edildiğini anlattı. Yozgat gibi karasal iklim gösteren iller açısından Toprak İşlemesiz Tarım uygulamasının önemine değinen Özkaya, ‘’Yapılan uygulamalarda herhangi bir verim kaybı yok. Bazı alanlarda verim artışı olduğunu gözlemledik. Dekardan 5 Litre yakıt tasarrufu sağlanmakta, ayrıca toprak işleme aletlerine yapılan masraflar, işgücü ve amortisman maliyetleri de en aza inmektedir. Bütün bunlar dikkate alındığında bu sistemde çiftçinin dekardan tasarrufu 60 lira civarındadır. Bu miktar çiftçimize kazanç olarak dönmektedir’’ dedi. Anızları toprak üstünde bırakılması nedeniyle toprağın organik madde seviyesinin arttığını, toprak erozyonun da azaldığına vurgu yapan Özkaya, bölgede anız yangınlarının önüne geçildiğini ifade etti. Özkaya, Yozgat’ta nohut ekim alanının 600 bin dekardan 712 bin dekara çıkartıldığını da sözlerine ekledi.

BÖLGEDE NOHUT VERİMİ

Öte yandan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hazırlanan raporda, nohut ekim alanlarındaki yağışlara bağlı bitki gelişimi değerlendirildi. Nohut üretiminin yüzde 15'inin karşılandığı Güneydoğu Anadolu bölgesinde ekilişlerin aralık ayının ilk haftasında başlayıp, ocak ayı sonu itibariyle ekimler tamamlandığı hatırlatıldı. Nisan ayında görülen yağış azlığının mayıs ayın içerisinde de devam etmesi halinde verim ve rekolte düşüşleri yaşanmasının beklendiğine dikkat çekildi. Nohut üretiminin yüzde 66'lık kısmının karşılandığı İç Anadolu Bölgesi'nde ise ekilişlerin şubat ayının son haftasında başlayıp, nisan ayı içerisinde tamamlandığı vurgulanan raporda, şu görüşlere yer verildi: ‘’Konya'da nohut çıkışları tamamlandı, bitki boyu 7-8 santim seviyesinde. Kırşehir'de nisan ayının ikinci haftasından itibaren tamamlanan ekilişlerde Kızılırmak Havzasında bitki boyu 5-8 santim seviyesindedir. Mart ve Nisan aylarında görülen yağışlardan dolayı bitki gelişiminde herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte üreticileri tarafından yabancı ot mücadelesine başladı. Kırıkkale'de yapılan ekilişlerde bitki boyu 8-10 santim seviyesinde. Aksaray'da yağışların yetersiz olması ve nisan ayı içerisinde sık sık görülen lodostan dolayı bitki gelişinde önemli derecede gerileme oldu. Yağışların yetersiz olmasından dolayı çıkışlarda yüzde 20-30 seyreklik olduğu gözlendi. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde mart ve nisan aylarında görülen yağışlardan dolayı bitki gelişimi normal seviyede devam ediyor. Bitki gelişimini olumsuz etkileyecek herhangi bir hastalık ve zararlı bulunmuyor.’’ Nohut üretiminin yüzde 6'lık kısmını karşılayan Karadeniz bölgesindeki bitki çıkışlarının tamamlandığı belirtildi. Gelinen noktada ekilişlerin Samsun'da geçen yıl seviyesinde olacağı, Çorum'da ise yüzde 5 oranında artacağı tahminine yer verildi. Raporda, ‘’Genel olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Aksaray yöresinde yağışların yetersiz olmasından dolayı bitki gelişimi olumsuz etkilenmektedir. İç Anadolu Bölgesi'nde ise Nohut ekiliş alanlarında herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekilişlerde kırmızı mercimek ve hububata olan kayma ile geçen yıl verimde yaşanan kayıplar nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 5-10 oranında azalış olduğu tahmin ediliyor’’ ifadeleri kullanıldı.