Toprak işlememiz tarım

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, çiftçilerin ufkunu açmak, daha az giderle daha fazla kazanç elde etmelerini sağlamalarına yönelik çalışmalar yapıyor. Yozgat Merkez Kuşçu köyünde Nezir Peker isimli önder çiftçiye ait kıraç tarım alanında herhangi bir işlem yapmadan geçtiğimiz yıl Ekim ayında, İtalyan çimi ekimi yapıldı. Teknik personel tarafından yapılan kontrolde, çimlerin normal seyrinde büyümesi mutlu etti.