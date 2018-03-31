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Toprak işlememiz tarım

YOZGAT’ta toprak işlemesiz tarım uygulamaları kapsamında ekimi yapılan İtalyan Çimi’nin teknek takibi yapıldı.

Toprak işlememiz tarım

YOZGAT’ta toprak işlemesiz tarım uygulamaları kapsamında ekimi yapılan İtalyan Çimi’nin teknek takibi yapıldı.

31 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Toprak işlememiz tarım

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, çiftçilerin ufkunu açmak, daha az giderle daha fazla kazanç elde etmelerini sağlamalarına yönelik çalışmalar yapıyor.  Yozgat Merkez Kuşçu köyünde Nezir Peker isimli önder çiftçiye ait kıraç tarım alanında herhangi bir işlem yapmadan geçtiğimiz yıl Ekim ayında, İtalyan çimi ekimi yapıldı. Teknik personel tarafından yapılan kontrolde, çimlerin normal seyrinde büyümesi mutlu etti. 

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