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Toprağa hayat verecek

YERKÖY ilçesinin 50 yıldır hasretle beklediği İnandık Barajı, bölge tarımına hayat verecek.

Toprağa hayat verecek

YERKÖY ilçesinin 50 yıldır hasretle beklediği İnandık Barajı, bölge tarımına hayat verecek.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Toprağa hayat verecek

Yozgat’ta tarımsal üretimde çeşitliliğin en fazla olduğu ilçelerden birisi olan Yerköy’de 2017 yılında imzalanan sözleşmenin ardından yapımına başlanılan İnandık Barajındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal, Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Baysal ve teknik ekiple birlikte, Yerköy İnandık Barajı inşaat sahasında incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 2019 yılı içinde yapılacak çalışmalar ve hedefler belirlendi. Yerköy ilçesi sınırları içerisinde Belkavak köyüne 3 kilometre mesafede tesis edilmeye çalışılan baraj, İnandık Özü üzerinde inşa ediliyor. Proje ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili'nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu brüt 28 bin 750 dekar zirai arazi sulanacak. Yerköy ilçesindeki verimli toprakların sulanarak, üründe çeşitliliğin artırılıp, daha bol ve kaliteli ürünlerin ucuz maliyetle alınmasını sağlayacak olan sulama projelerine önem veriliyor. Bu nedenle de projelerin hayata geçirilmesi noktasında gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağı kaydedildi. Yerköy ilçesinde, kurak toprakları sulayıp, daha bol ve kaliteli tarımsal ürünün alınmasına yönelik 1962 yılında planlanan, ancak bir türlü hayata geçirilemeyen İnandık Barajı'nın tamamlanması ile bölgede sulu tarımla birlikte yetiştirilen üründe çeşitlilik artacak, daha fazla ve kaliteli ürünler alınacak. 89 milyon 893 bin 463 lira yaklaşık maliyeti bulunan baraj inşaatı 54 milyon 763 bin 110 liraya ihale edildi, çalışmaların bin 440 gün içerisinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

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