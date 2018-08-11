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Toplulaştırma çalışması

YOZGAT'ta tarım sektöründe girdi maliyetlerini düşürüp, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınabilmesini sağlamak amacıyla 2012 yılında başlatılan arazi toplulaştırma çalışmalarına devam ediliyor.

Toplulaştırma çalışması

YOZGAT'ta tarım sektöründe girdi maliyetlerini düşürüp, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınabilmesini sağlamak amacıyla 2012 yılında başlatılan arazi toplulaştırma çalışmalarına devam ediliyor.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Toplulaştırma çalışması

Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında, Aydıncık İlçesine bağlı 4 Mahalle ve 9 köy, Çekerek ilçesine bağlı 1 köy proje dahilinde olduğu kaydedildi. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından kontrolleri yürütülen Aydıncık Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi ile ilgili olarak zeminde arazi tespitleri yapıldı. Kanun Kapsamında devir işlemleri gerçekleştirildi

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