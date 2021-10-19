Tokat’ın sulaması Yozgat’tan

Tokat Valisi Ozan Balcı, Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ile birlikte Aşağı Çekerek Projesi sulama çalışmalarının yapıldığı alanlarda incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Vali Balcı, Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi içerisinde yer alan Zile, Masat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması inşaat alanlarını gezdi. DSİ Bölge Müdürü Gökçe, Çekerek Barajı 1. Kısım Sulama İnşaatının 16 bin 170 metre uzunlukta, 3.80 metre çapında cam takviyeli polyester ana boru hattının yapıldığını bildirdi. 757,90 hektar tarım alanını sulamasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildiren Gökçe, çalışmaların 2022 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı. Tokat Valisi Balcı da, ‘’Baraj tarımın, sulamanın ve üretimin verimliliğinin artmasına önemli katkı sağlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığımızı özellikle Devlet Su İşleri'mizi, bölge müdürlüğümüzü, işletme müdürlüğümüzü tebrik ediyoruz. Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.