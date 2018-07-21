Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94082
ALTIN
189.318
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2808
EURO
5.6125

Tohumluk hazırlığına başlandı

YOZGAT’ta çiftçiler bir taraftan hububat hasadını yaparken bir taraftan da yeni ekim dönemi için tohumluk hazırlıklara başladı.  

Tohumluk hazırlığına başlandı

YOZGAT’ta çiftçiler bir taraftan hububat hasadını yaparken bir taraftan da yeni ekim dönemi için tohumluk hazırlıklara başladı.  

21 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
10 Okunma
Tohumluk hazırlığına başlandı

Yerköy’ün Orhan Köyünde çiftçiler bir taraftan hububat hasadını tamamlamaya çalışırken, bir taraftan da yeni dönem ekim için tohumluk hazırlıklarına başladı. Tarladan biçtikleri tohumluk buğdayı selektörlere götüren çiftçiler burada eleme ve ilaçlama işlemlerini gerçekleştiriyor.  Cemil Acer isimli çiftçi tohumluk buğdayları kendilerinin hazırladıklarını belirterek, “Tohum olarak kullanacağımız buğday yeşil iken içerisindeki çavdar ve yabani otları temizliyoruz. Hasat sonrası da buğday selektörüne getirerek eleyip içerisinde kırık buğdayları, sap parçalarını ve olgunlaşmamış buğday ile küçük olan yabani ot tohumlarını temizletip ilaçlayarak ekime hazır hale getiriyoruz” dedi. 
Geçen yıl sertifikalı tohum kullandıklarını dile getiren Acer, “Tohumluk buğdayın tonunu çiftçiye bin 700 liradan satarlarken TMO bu yıl buğdayın tonunu 900 ile bin liraya alıyor. Çiftçi zarar ediyor. Ürünü para etmiyor. TMO’ya giden buğdayın yüzde 80-90’ı yemlik olarak alınıyor. Biz de mecburen kendi tohumluğumuzu kendimiz hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
EKiLMEDiK TARLA KALMASIN!
EKiLMEDiK TARLA KALMASIN!
ZAHMETSiZ TARIM
ZAHMETSiZ TARIM
TKDK’dan hibe desteği
TKDK’dan hibe desteği
KABALI MODEL OLDU
KABALI MODEL OLDU
Tarımda borç ertelemesi
Tarımda borç ertelemesi
Sulamaya yakın takip
Sulamaya yakın takip

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim