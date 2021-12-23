Tohum desteği

Yozgat İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısında Tarım, Orman ve Hayvancılık komisyonu tarafından hazırlanan rapor değerlendirildi. Yozgat tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan projelerden ‘Korunga Tohumu’ alım projesi için İl Özel İdaresi bütçesinden kaynak aktarıldı. 50 bin lira tutarındaki kaynak ile alınacak Korunga tohumunun besicilik yapan çiftçilere, kaba yem ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla dağıtımının yapılacağı kaydedildi. Korunga bitkisinin çok iyi verimli, yaz aylarında aşağıdan yukarıya pembe çiçekleri olan bir ballı bitki olduğu hatırlatıldı. Doğu Anadolu’da Ağrı, Ardahan, Kars, Erzurum, Orta Anadolu’da Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde çevrelerinde yetişen Korunga bitkisinin balı, berrak ve lezzetli olduğu, ekilmelerinin ikinci senesinde çiçek açtığı bildirildi. Mayıs sonu Haziran başında çiçek açan korunganın bu dönemde arılara bol miktarda balözü sağladığı, bir dekardan 9–40 kilogram civarında mükemmel bal verdiğinin altı çizildi. Yozgat Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bu yıl ‘Bitkisel üretimin geliştirilmesi’ projesi kapsamında hayvancılık için gerekli olan kaba yem açığının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla yüzde 100 hibe ile 16 ton yonca tohumu dağıtımı yaparak, 13 ilçede 3 bin 950 dekar alanda ekiminin sağladığı kaydedildi. Proje kapsamında bakanlık bütçesinden 900 bin lira ödenek tahsis edildi. 110 ton Macar fiğ tohumu temin edilerek, yaklaşık 11 bin dekar alanda ekildi. Yüzde 25 katkı paylı yonca projesi ise 20 bin dekarda uygulandı. 2 milyon 700 bin lira proje bedeline 2 milyon 25 bin lira bakanlık katkı sağladı. Yonca üretimi yapan çiftçiler, pazarlama sorunu yaşamadan ekonomik gelir elde etti. Yonca üretiminin artırılması ile birlikte, bölgedeki büyük ve küçük işletmeler için kaliteli kaba yem ihtiyacı daha yüksek oranda karşılanacağından, et ve süt üretiminin artırılmasına katkı sağlandığı aktarıldı. •Haber Merkezi•