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TMO’dan Buğday Hamlesi

TOPRAK Mahsulleri Ofisi'nden buğday hamlesi geldi. Dünyada ve Türkiye'de buğday üretiminde azalmalar yaşandığına dikkat çeken TMO, buğday piyasalarının istikrarı için her türlü önlemin alındığını duyurdu.

TMO’dan Buğday Hamlesi

TOPRAK Mahsulleri Ofisi'nden buğday hamlesi geldi. Dünyada ve Türkiye'de buğday üretiminde azalmalar yaşandığına dikkat çeken TMO, buğday piyasalarının istikrarı için her türlü önlemin alındığını duyurdu.

07 Eylül 2018 Cuma 07:00
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TMO’dan Buğday Hamlesi

TMO'dan yapılan açıklamada, dünya buğday üretiminin 2018 yılında 42 milyon ton azalışla 716 milyon tona, tüketimi ise 2 milyon ton azalışla 734 milyon tona düştüğü ve fiyatlarda geçen yıla göre yüzde 30'a varan artışlar yaşandığı kaydedildi. Açıklamada, “TMO, 2018 hasat döneminde 2,3 milyon ton buğday alımı gerçekleştirmiş; önceki yıldan devreden stoklarla birlikte toplam buğday stoku 3,5 milyon tona ulaşmıştır. Ağustos ayı başında piyasalarda gözlenen fiyat artışları dikkate alınarak sektörün ham madde tedarikinde sıkıntı yaşamaması amacıyla TMO, buğday stoklarını 09 Ağustos 2018 tarihinden itibaren satışa sunmuş olup TMO satış fiyatları ekim ayı sonuna kadar geçerli olacaktır" ifadeleri yer aldı.
Bu kapsamda satış fiyatları, Makarnalık buğdayda ton başına 1.160 lira, Ekmeklik buğdayda ton başına 1.100 lira olduğu kaydedildi. 

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