TMO nohut için devrede

Türkiye’nin en fazla nohut üreten bölgesi olan Yozgat’ta, TMO'nun bugünden itibaren nohut alımına başlayacağı açıklandı. Desteklerle birlikte üreticinin eline ton başına 4 bin 40 lira geçeceği bildirildi. Ülkemiz bakliyat üretiminde önemli bir yeri olan nohut üretiminin bu sene geçen seneye oranla yüzde 17 artarak 550 bin ton olacağı tahmin ediliyor. Üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkacak piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticileri mağdur etmemesi için hükümetin TMO'nun nohut alımı yapmasına karar verdiği ifade edildi. TMO’nun nohut alımlarına bugünden itibaren başlaması bekleniyor.