Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96520
ALTIN
184.808
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0578
EURO
5.3587

TMO nohut için devrede

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta son yıllarda üretimi artırılan notutta Pazar sorununu çözmek amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi devreye sokuldu.

TMO nohut için devrede

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta son yıllarda üretimi artırılan notutta Pazar sorununu çözmek amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi devreye sokuldu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
62 Okunma
TMO nohut için devrede

Türkiye’nin en fazla nohut üreten bölgesi olan Yozgat’ta, TMO'nun bugünden itibaren nohut alımına başlayacağı açıklandı. Desteklerle birlikte üreticinin eline ton başına 4 bin 40 lira geçeceği bildirildi. Ülkemiz bakliyat üretiminde önemli bir yeri olan nohut üretiminin bu sene geçen seneye oranla yüzde 17 artarak 550 bin ton olacağı tahmin ediliyor. Üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkacak piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticileri mağdur etmemesi için hükümetin TMO'nun nohut alımı yapmasına karar verdiği ifade edildi. TMO’nun nohut alımlarına bugünden itibaren başlaması bekleniyor.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ZAHMETSiZ TARIM TUTTU
ZAHMETSiZ TARIM TUTTU
Uzmanlar Kabalı’yı gezdi
Uzmanlar Kabalı’yı gezdi
Dane kaybına yakın takip
Dane kaybına yakın takip
Kırsal alana yatırım
Kırsal alana yatırım
Çiftçilere başvuru uyarısı
Çiftçilere başvuru uyarısı
Borçlara erteleme
Borçlara erteleme

banner91

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim