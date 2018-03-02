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TKDK’dan çağrı

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, üçüncü başvuru çağrı ilanına 21 Aralık 2017 tarihinde çıktıklarını belirterek,

TKDK’dan çağrı

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, üçüncü başvuru çağrı ilanına 21 Aralık 2017 tarihinde çıktıklarını belirterek,

02 Mart 2018 Cuma 07:00
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TKDK’dan çağrı

’Kurumumuz, sadece tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar kapsamına giren süt ve kırmızı et, kanatlı eti, yumurta üreten tarımsal işletmeler ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, iş geliştirme kapsamında bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi; süs bitkileri, tıbbı ve aromatik bitkiler, mantar ve misel, fide ve fidan, Arıcılık, Zanaatkarlık, Kırsal Turizm, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Makine Parkları, Yenilenebilir Enerji Yatırımları kapsamındaki başvurular kabul edilecektir. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme için başvurular 12 Şubat 2018 tarihiden itibaren TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğümüzde kabul edilmeye başlamıştır. Online Proje Başvuru Sistemi 12 Mart 2018 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 15 Mart 2018, saat 18:00’dir’ dedi. 
Türker, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar için başvuruların 1 Mart 2018 tarihinde başladığını, Online Proje Başvuru Sistemi 2 Nisan 2018 tarihi saat 21:00’da kapatılacağını anlattı. Türker, ‘’Başvuruların son teslim tarihi 5 Nisan 2018, saat 18:00’dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Bu dönemde başvuracak olan vatandaşlarımız IPARD Sıralama Kriterlerine çok dikkat etmeli ve projelerini mümkün olduğunca erken getirmelidir. Başvuracak vatandaşlarımızın www.tkdk.gov.tr sitesinde yayınlanan tedbirler hakkındaki güncel belgelere dikkat etmeleri ve değişiklikleri takip etmeleri gerekmektedir’’ diye konuştu.

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