TKDK’da koordinasyon görüşüldü

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker’in de katıldığı toplantıda, TKDK Başkanı Hakan Kalender, İl Koordinatörlüklerin arası diyalog ve iyi bir iletişim ağını sağlamak amacıyla genel koordinasyon toplantılarının çok önemli olduğunu vurguladı. IPARD II Programının 3. Başvuru Çağrısının Çiftlik faaliyetlerine yönelik proje başvurularının 30 Mart itibariyle tamamlandığını belirten Başkan Kalender, hayvancılık yatırımlarına yönelik başvuruların ise 27 Nisan’da sona ereceğini, ayrıca 3. Çağrıya yönelik başvuruların değerlendirilmesi ve sözleşmeye bağlanmasına yönelik yol haritası belirleyeceklerini bildirdi. Başkan Kalender, TKDK olarak çiftçilere her zaman destek olmanın önemine vurgu yaptı, İl Koordinatörlüklerini ziyaret eden vatandaşlara azami düzeyde ilgi gösterilmesi ile kırsal alanda yatırımların ve desteklerin gelecekte daha da çok artacağına inandığını ifade etti.