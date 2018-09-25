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TKDK’da imza dönemi

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörlüğü, IPARD 3. başvuru çağrı döneminde incelemeler sonucunda Yozgat’ta projeleri onaylanan yatırımcılar ile sözleşme imzaladı.

TKDK’da imza dönemi

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörlüğü, IPARD 3. başvuru çağrı döneminde incelemeler sonucunda Yozgat’ta projeleri onaylanan yatırımcılar ile sözleşme imzaladı.

25 Eylül 2018 Salı 08:09
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TKDK’da imza dönemi

AB kırsal kalkınma desteklerini üretici ve girişimcilerle buluşturmak üzere hibe destekleri sağlayan TKDK, 3. başvuru çağrı döneminde başvuru yapan projelerin incelemesine devam ediyor. İncelemesi tamamlanan ve onaylanan toplam proje yatırım tutarları yaklaşık 19 Milyon lira olan 32 proje yüzde 65 oranında hibe desteği almaya hak kazandı. İncelemeleri devam eden 71 projenin de uygun bulunmasıyla birlikte yatırım tutarı yaklaşık 105 milyon 314 bin liralık 103 proje ile bu sene içerisinde sözleşme imzalanacak.  TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, ‘Zanaatkârlık ve Yerel Ürün İşletmeleri’ başlığı altında Meşeci Emir Gıda Enerji Hayvancılık şirketinin Bakliyat İşleme ve Paketleme Projesini hayata geçireceğini söyledi. Türker, Yozgat’ta üretilen nohut, mercimek ve diğer bakliyat çeşitlerinin Yozgat’ta Saraykent ilçesinde işlenip, paketleneceğini, böylece Yozgat’ın tarıma dayalı ekonomisine daha büyük bir katkı sağlanacağını belirtti. Türker, ‘’Aynı tedbir altında destek alan Dsn Sanat Sanayi şirketi, Bakır İşleme Projesi ile Boğazlıyan ilçesinde hâlihazırda Yozgat’ın ihracatına büyük katkı sunmaktadır. İşlenen bakır küvet, ibrik, güğüm, bakraç gibi el sanatları ürünleri Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu’ya olan ihracatını artıracaktır. ‘Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi’ başlığı altında Arya Mantarcılık Şirketi'nin Mantar Üretim Tesisi Ovakent ilçesinde hayata geçirilecek. Yozgat, TKDK destekli 2. Mantar üretim tesisine kavuşmuş olacak. Bu tesis ile birlikte Türkiye’de üretimi çok az olan misel üretimi de Yozgat’ta gerçekleştirecektir. ‘Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri’ başlığı altında ise Sarıkaya ve Saraykent ilçelerinde ikişer, Şefaatli, Çekerek ve Yozgat Merkez’de birer olmak üzere 7 Kırsal Turizm projesi Yozgat’a kazandırılacaktır. Kırsal turizm projelerinin tamamı Turizm İşletme Belgesine sahip olacakları için Yozgat’a büyük katkı sağlayacaklardır. Kazandırılan kırsal turizm projeleriyle Yozgat’ın yıldızlı otel sayısı aratacak, ilçeler turistler için daha çekici olacak ve Yozgat turizm olarak da hak ettiği yere ulaşması için gerekli yapıya sahip olacaktır“ diye konuştu. 
Sözleşmesi imzalanan projelerin diğer yatırımcılara örnek teşkil etmesini dileyen İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgatlı yatırımcıları bir kez daha proje üretmeye davet etti.
 

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