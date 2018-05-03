TKDK REKOR KIRDI

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü, yatırım tutarı yaklaşık 105 milyon 314 bin liralık 104 proje kabul ederek, 42 il arasında Konya ve Şanlıurfa’dan sonra en çok hibe tutarı alan üçüncü il oldu. TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü tarafından başvurusu kabul edilen 104 projenin incelemesi en kısa zamanda bitirilerek, tamamının yatırımının gerçekleşmesi bekleniyor. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Sayın Selim Türker, Yozgat İl Koordinatörlüğü’nün Türkiye üçüncüsü olmasından dolayı gururlu olduklarını belirterek, bu dönem gelen 104 proje sahibiyle en kısa sürede sözleşme imzalayarak, yatırımlara başlayacaklarını söyledi. Türker, yatırımlarını tamamlayan başvuru sahiplerine yaklaşık 57 milyon lira daha hibe desteği ödemesi gerçekleştirileceğinin altını çizdi. Türker, ‘Bu rakam sadece bu çağrıda almış olduğumuz proje sayısını belirtmektedir. Bu çağrı haricinde IPARD I ve IPARD II’nin toplam proje sayısı 291, toplam yatırım tutarı yaklaşık 297 milyon liradır. İlimizde hayvancılık sektöründe büyük bir ilerleme gerçekleşmiştir. Yakın zamanda süt işleme ve et işleme tesislerinin sayısını arttırmayı hedeflemekteyiz’’ dedi.

Koordinatör Türker, il dışı ve yurtdışından yatırımcılarla sürekli olarak görüştüklerini, ilerleyen çağrılarda, Yozgat’ta süt işleme ve et işleme tesislerinin de inşaatlarının başlanılacağını kaydetti. Türker, ‘Ham madde Yozgat’ta üretilecek, Yozgat’ta işlenecek. Bu sayede Yozgat’ta kırsal kalkınmanın bir üst seviyeye ulaşmasını izleyeceğiz. Sağlanacak olan katma değer ve istihdam Yozgat’ta kalacaktır’’ diye konuştu.

