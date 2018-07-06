TKDK kendini tanıttı

Avrupa’da en çok Yozgatlının yaşadığı şehir olan Viyana’da, Avusturya Yozgatlılar Federasyonu’nun (AYFED) organizasyonuyla Viyana Ticaret Müşaviri Ayşe Şule Özdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, TKDK hibe destekleri hakkında bilgi verdi. Yurt dışında yaşayan vatandaşların sorularını yanıtlayan Türker, Yozgat’ta büyük yatırım fırsatları olduğunu ve Yozgat’ın yatırımcılar için iyi bir yatırım bölgesi haline geldiğini belirtti. Böyle bir organizasyonun gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden AYFED Başkanı Feyzullah Andak, bu ve benzeri toplantıların potansiyel yatırımcıları ülkemizde gerçekleştirecekleri yatırımlar için teşvik ettiğini belirtti.