TKDK, hibe için çağrı yaptı

Yozgat’ta IPARD programını uygulayan kısa adı TKDK olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Yozgat’ta hibelerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyor. IPARD sayesinde şu ana kadar Yozgat’a 370 Milyon lira tutarında yatırım yapıldı. Bin yeni istihdam oluşturuldu. Yüzlerce projeye destek verildi. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, kırsaldaki yatırımları arttırmak, üretime katkı sağlamak, istihdama destek olmak için yeni bir başvuru çağrı ilanına çıkıldığını söyledi. Türker, ‘’Bugüne kadar birçok alanda hibe destekleriyle Yozgat’ta kırsal nüfusun kalkınmasına destek olduk. Bu desteklerle yeni besi çiftlikleri, süt üretim çiftlikleri, süt toplama merkezleri, kesimhaneler, et işleme tesisleri, kanatlı üretim çiftlikleri, arı yetiştiricilikleri, mantar üretim tesisleri, yöresel ürün üretim tesisleri, zanaatkarlık tesisleri, kırsal turizm tesisleri, güneş enerjisi santralleri kuruldu ve çiftlik faaliyetleri geliştirildi. Yüzlerce proje desteklendi ve hayata geçti. Daha fazla sayıda projenin hayata geçmesini ve kalkınmaya katkı sağlamasını istiyoruz’’ dedi. Türker, Yozgat’ın coğrafi konumu, yapısı nedeniyle tarım ve hayvancılığın merkezi olduğunu vurgu yaparak, bunun için tarım ve hayvancılık yatırımlarına destek olduklarını, kırsal kalkınmanın gerçek manada sağlanabilmesi için kırsal nüfusun yaşam standartlarını yükseltmeye çalıştıklarını anlattı.

20 MİLYONA KADAR HİBE

Kırsal kalkınma kavramının ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda bir bütünlük oluşturduğunu bildiren Türker, ‘’Kurumumuz 25 Kasım 2019 tarihinde ‘103 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar’ tedbirinden yalnızca makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları için çağrıya çıkmıştır. Bu tedbir altında makine ve ekipman alımı ile yenilenebilir enerji ekipmanını yani modernizasyonu destekleyeceğiz. Öncelikle, destek kapsamındaki sektörleri ve hibe oranlarını söyleyeyim. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, et parçalama ve işleme tesisleriyle kesimhaneler, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması. Sektörlerine göre değişmekle birlikte, yatırımların 1 milyon 250 bin avro ile 3 milyon avroya kadar olan kısmına, yani 8 milyon lirayla 20 milyon liralık kısmına kadar destek sağlayacağız’’ diye konuştu. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, süt, et, meyve, sebze, su ürünleri soğuk zincirde taşınacağı frigorifik araçları, tanker, soğutma tankı, toplama araçları, şoklama, dondurma sistemlerinin de destek kapsamında olduğunu bildirdi. Türker, başvuru sahiplerinin istemeleri halinde kuruma gelerek veya telefon ile bilgi alabileceklerini kaydetti. Türker, ‘’Kurum olarak projelerin her aşamasında gerekli desteği sağlamaya hazırız. Doğru bilgiyi Kurumumuzdan almaları başvuru sahiplerimiz için önem arz etmektedir. Yozgat’ta yaşayan üreticilerimizin bu çağrıdan ve imkânlardan yararlanmasını istemekteyiz. Bu çağrımızın yüksek bir bütçesi bulunmaktadır. Çiftçilerimiz, eski olan makine ekipmanlarını, bu çağrı sayesinde yeni teknoloji makine ekipmanlar ile yenileyebileceklerdir. Bu yatırımlara paralel olarak Yozgat’ın kalkınması için çalışmalarımız devam etmektedir. Yatırım yapan, yeni istihdam oluşturan, Yozgat’a ve ülkemize katma değer sağlayan her girişimcimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.