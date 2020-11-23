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TKDK destekli yatırımlar

Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Yerköy ve Şefaatli ilçesinde verilen destekle yapımına başlanılan yatırım tesisleri inşaatlarını gezdi.

23 Kasım 2020 Pazartesi 00:25
TKDK destekli yatırımlar

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, verilen desteklemelerden yararlanmak üzere projeleri onaylanan tesisleri gezerek, inşaatların son durumu hakkında bilgi aldı. Türker, Yerköy ilçesinde süt üretim çiftliği projesi kapsamında yapımına başlanılan tesisler ile Şefaatli ilçesinde kırsal turizm hotel projesi ile ilgili inşaat çalışmalarını inceledi. Projelerin hızlı bir şekilde devam ettiğini bildiren Türker, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteklerinin yatırıma dönüşmesi için tanıtıma önem verdiklerini söyledi. Türker, tarım ve hayvancılık sektörlerinde birçok alanda yüzde 70'e varan hibe desteği sağlandığını, vatandaşların bu hibelerden en iyi derecede faydalanabilmesi için her türlü desteği sunmaya devam ettiklerini bildirdi. 

Anahtar Kelimeler:
TKDK Destekli Yatırımlar
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