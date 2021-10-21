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TKDK destekli yatırım

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen mali destekle hazırladıkları projeleri hayata geçirip, başarılı olanların tanıtımı yapıldı.

21 Ekim 2021 Perşembe 00:40
TKDK destekli yatırım

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde 2019 yılında hazırladığı projeye mali destek alarak, ilçede modern turizm tesisi işletmesini hizmete sunan Talha Murat da, başarılı bulunan yatırımcılar arasında öne çıkan isimlerden birisi oldu. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki genç girişimci Talha Murat, dünyada sadece 2 örneği bulunan, Roma Dönemi'nden kalma surların bulunduğu 2 bin yıllık doğal sıcak su kaynağı Basilica Therma Roma Hamamı'nın 2018'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasıyla bölgede artacak turizm potansiyelini öngördü. Bu öngörüsü üzerine araştırmalara başladı ve TKDK'nın düzenlediği bir bilgilendirme toplantısında hibe fırsatlarını öğrendi. Yatırım yapmaya karar vererek TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğüne proje başvurusu yaptı. Projesinin onaylanmasıyla 1,8 milyon liraya mal olan restoran inşa etti. TKDK'dan 985 bin 322 TL hibe aldı. Kapasitesi 600 kişilik restoranda 22 kişi istihdam ediliyor.

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