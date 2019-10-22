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TKDK desteğiyle dört tesis

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteğiyle hazırlanan dört adet proje için Yozgat Valiliğinde imza töreni düzenlendi.

TKDK desteğiyle dört tesis

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteğiyle hazırlanan dört adet proje için Yozgat Valiliğinde imza töreni düzenlendi.

22 Ekim 2019 Salı 00:00
TKDK desteğiyle dört tesis

Yozgat Valisi Kadir Çakır, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat Organize Sanayi Bölge Müdürü Erdoğan Öztürk ve girişimcilerin katıldığı törende desteklenmeye hak kazanan proje sahipleriyle imzalar atıldı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, 2018 yılından bu tarafa süren çalışmaların bugün meyve verdiğini belirtti. Sadece TKDK’nın tek taraflı çalışmasının yeterli olmadığını, girişimcilere de ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Vali Çakr, “Burada esas amaç kırsal kalkınmanın oluşması, gelişmesidir” diye konuştu. Türkiye’de 1960’lı yıllardan sonra büyükşehirlere başlayan göçler neticesinde tarım ve hayvancılığın ihmal edildiğini hatırlatan Vali Çakır, “Lakin son dönemde Sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu alanda tekrar önemli çalışmalar yapıldı, atıl alanlar yeniden değerlendirilmeye başlandı” şeklinde konuştu. Vali Kadir Çakır, destek almaya hak kazanan 4 projenin 2 tanesinin süt üretimi, 1 tanesinin besi tesisi, diğerinin ise süt işleme alanında olduğunu anlatarak, Slovakya’dan ve İstanbul’dan memleketlerine yatırım yapmak isteyen 2 girişimci Yozgatlının da memleketlerine yatırım yapmalarının sevindirici olduğunun altını çizdi. Konuşmaların ardından imzalar atılarak projeler başlatılmış oldu. 

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TKDK Desteğiyle Dört Tesis
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