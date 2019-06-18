TKDK Bilgilendiriyor

Yozgat İl Koordinatörlüğü ‘302 Tedbir Bilgilendirme’ toplantısı adı altında düzenlenen toplantıda katılımcılara IPARD-2 Programı hakkında detaylı bilgi verildi. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, TKDK hakkında katılımcılara kısa bilgi verdi. Şimdiye kadar 400’e yakın projelerinin olduğunu dile getiren Türker, ‘’Bu projelerin büyük bir kısmı et ve süt hayvancılığı, tavuk, Kırsal turizm, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve kesimhane gibi işletmeler. Bunların rakamsal büyüklüğü şuanda 400 milyon Türk Lirasına yaklaştık. Vatandaşa verdiğimiz para ise 200 milyona yaklaştı. Bu projelerimiz Yozgat’a bir kere hayvansal ve tarımsal ürünlerin artmasına sebep oldu. Yenilenebilir enerji tesisleri, makine parkları yaptık. Kabala meyve bahçesine biz destek olduk. Turizm’e de destek olduk, restoran, konaklama tesisi gibi projeleri de destekliyoruz’’ dedi.

TKDK Uzmanı Emre Cüneydioğlu, yatırımcılara IPARD2 Programı hakkında bilgi verdi. Cüneydioğlu, IPARD2 programı kapsamında Yozgat’a makine ve ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı, proje görünürlüğü gibi harcamalara yüzde 65 hibe desteği sunulduğunu ifade etti. Proje başvuru ve ödeme süreçleri hakkında da bilgi veren Cüneydioğlu, ‘’Küçük Yatırımcının ücretsiz proje hazırlayabilmesi amacıyla, TKDK ile birlikte, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Bal Üreticileri Merkez Birliği arasında protokol imzalanmıştır’’ diye konuştu. 302 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirmeyi de anlatan Cüneydioğlu, kimlerin başvurabileceğini, 302 Tedbirleri Yatırım Alanı Zorunluluğu, Alt Tedbirler Sektörler ve Uygun Harcamalar, 302-1 Gerçekleşmiş Projeler, geçen çağrı için 302 tedbiri destek oranları, Tedbiri Sıralama Kriterleri, Yozgat’ta verilen destekler hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi.

