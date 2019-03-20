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TKDK BiLGiLENDiRiYOR

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu İl Koordinatörü Selim Türker, yaptığı ziyaretlerle 5’inci çağrı dönemiyle ilgili bilgilendirme çalışması yapıyor.

TKDK BiLGiLENDiRiYOR

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu İl Koordinatörü Selim Türker, yaptığı ziyaretlerle 5’inci çağrı dönemiyle ilgili bilgilendirme çalışması yapıyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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TKDK BiLGiLENDiRiYOR

Türker, Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Nazif Kılıçarslan’ı ziyaret etti, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yozgat Temsilcisi Nevzat Yıldırım ile bir araya geldi. Türker, 5’inci Başvuru Çağrı İlanı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.  Koordinatör Türker, 5. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında, yatırımlarında kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak amacıyla şebekeye bağlı (on-grid) yenilenebilir enerji sistemlerine yer verecek olan başvuru sahiplerinin kapasite muafiyet belgesi başvuruları 25 Mart 2019 tarihine kadar uzatıldığını da bildirdi. 

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