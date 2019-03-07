TKDK Bilgilendiriyor

Akdağmadeni ve Boğazlıyan ilçelerinde gerçekleştirilen toplantılarda katılımcılara, 5’inci Başvuru Çağrı İlanı tanıtımı yapılıp, ilan içeriği hakkında bilgi verildi. Yozgat'ın özellikle kırsal kalkınmasında büyük bir paya sahip olan TKDK’nın projelerinde kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yaparak, göçün tersine gerçekleşmesine katkıda bulunduğu belirtildi. Yeni çıkılan bu çağrı ilanında yatırımcılara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağlanacağının altı çizilerek, ‘TKDK’nın destekleri geri ödemesizdir. Yatırımcılarımız bu hibe desteğinden faydalanabilmesi için projelerini TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğüne sunmaları gerekmektedir’ uyarısı yapıldı.