Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
112099
ALTIN
173.899
DOLAR
4.0130
STERLİN
5.6924
EURO
4.9722
Flaş Haber
Erken seçime gidiyoruz
Kapat

TKDK Başvuru bekliyor

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından dört alt sektörde desteklediği ‘Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar’ tedbiri için proje başvuru kabulü için son başvuru tarihinin 27 Nisan 2018 olduğu açıklandı.

TKDK Başvuru bekliyor

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından dört alt sektörde desteklediği ‘Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar’ tedbiri için proje başvuru kabulü için son başvuru tarihinin 27 Nisan 2018 olduğu açıklandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:00
6 Okunma
TKDK Başvuru bekliyor

Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Süt, Kırmızı Et, Kanatlı Eti ve Yumurta üreten tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımların hibe ödemeleriyle desteklendiği 101 tedbirinde başvuruları almaya devam ettiklerini söyledi. Türker, ‘’IPARD II 3. Çağrı ilanı kapsamında, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar başlığı altında süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi projeleri için 164 milyon 706 bin avro hibe bütçesi ayrılmıştır’’ dedi. 
Türker, kurum tarafından yayınlanan ilan çerçevesinde girişimcileri, çiftçileri 42 ildeki TKDK il koordinatörlüklerine proje sunmaya davet etti. Türker, ‘’Projelerin online sistemden son başvuruları 10 Nisan’dan 24 Nisan’a, online sistemden doldurulan belgelerin çıktısı ve istenen diğer evrakların son teslim tarihi ise 13 Nisan’dan 27 Nisan’a uzatıldı. Online başvuru sistemi 24 Nisan Salı günü saat 21.00’e kadar açık olacak. Söz konusu evrakların ise 27 Nisan Cuma mesai bitimine kadar TKDK il koordinatörlüklerine teslim edilmesi gerekiyor. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Yatırımcıların proje başvurusu ve evrakların tesliminde yoğunluk yaşamamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları önem arz ediyor’’ şeklinde konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Pancarımız özelleşti
Pancarımız özelleşti
Süte soğuk zincir
Süte soğuk zincir
LiSANSLI DEPOCULUK ANLATILDI
LiSANSLI DEPOCULUK ANLATILDI
Projeler ücretsiz hazırlanacak
Projeler ücretsiz hazırlanacak
Deneme çalışmasına yakın takip
Deneme çalışmasına yakın takip
Köylere badem dikilecek
Köylere badem dikilecek

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim