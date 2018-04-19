TKDK Başvuru bekliyor

Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Süt, Kırmızı Et, Kanatlı Eti ve Yumurta üreten tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımların hibe ödemeleriyle desteklendiği 101 tedbirinde başvuruları almaya devam ettiklerini söyledi. Türker, ‘’IPARD II 3. Çağrı ilanı kapsamında, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar başlığı altında süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi projeleri için 164 milyon 706 bin avro hibe bütçesi ayrılmıştır’’ dedi.

Türker, kurum tarafından yayınlanan ilan çerçevesinde girişimcileri, çiftçileri 42 ildeki TKDK il koordinatörlüklerine proje sunmaya davet etti. Türker, ‘’Projelerin online sistemden son başvuruları 10 Nisan’dan 24 Nisan’a, online sistemden doldurulan belgelerin çıktısı ve istenen diğer evrakların son teslim tarihi ise 13 Nisan’dan 27 Nisan’a uzatıldı. Online başvuru sistemi 24 Nisan Salı günü saat 21.00’e kadar açık olacak. Söz konusu evrakların ise 27 Nisan Cuma mesai bitimine kadar TKDK il koordinatörlüklerine teslim edilmesi gerekiyor. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Yatırımcıların proje başvurusu ve evrakların tesliminde yoğunluk yaşamamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları önem arz ediyor’’ şeklinde konuştu.

