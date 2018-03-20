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TKDK Başkanı Yozgat’ta

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Hakan Kalender, Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker'i makamında ziyaret etti.

TKDK Başkanı Yozgat’ta

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Hakan Kalender, Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker'i makamında ziyaret etti.

20 Mart 2018 Salı 07:00
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TKDK Başkanı Yozgat’ta

İl bazında verilen hibelerin ilin ekonomisine kazandırdıkları ve 3. Çağrı dönemindeki beklentilere ilişkin bilgi alan Kalender, hizmet binasında teknik incelemelerde de bulundu, kurum personeliyle bir araya gelerek, öneri ve talepleri dinledi.
Başkan Kalender, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile Yozgat Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir'i de ziyaret ederek, hibelerin Yozgat'ta etkin kullanımı için yapılacak çalışmalara ilişkin görüşlerini paylaştı, çalışmalarındaki katkıları için teşekkür etti.

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